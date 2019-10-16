Футбол

ЧемпионатЧемпионатАлександер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте премии. 21-летний футболист установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству голевых передач среди защитников.
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Защитник «Ливерпуля» Александр-Арнольд попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Футболист «Ливерпуля» обновил рекорд Книги Гинесса

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Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа

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