Коронавирус
Интерфакс-СпортФутболист «Локомотива» Фарфан заразился коронавирусом
У нападающего московского "Локомотива" перуанца Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе футбольного клуба.
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Сборная Перу пожелала выздоровления Фарфану, у которого обнаружили коронавирус
Спорт-Экспрессвчера в 23:19
Сборная Перу пожелала выздоровления Фарфану, у которого был диагностирован коронавирус
Sport24.ruвчера в 19:26
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Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
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