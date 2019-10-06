Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов травмировался в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом». В первом тайме матча с «Арсеналом» форвард «Локомотива» Фёдор Смолов получил травму. На 20-й минуте его заменил Алексей Миранчук.

Футболист «Локомотива» Смолов получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом»

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