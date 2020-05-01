Многие молодые не боятся высказывать свою точку зрения и на нее старшим нужно реагировать. По словам Калугина, власти на местах должны ответственно относиться к своим обязанностям, тогда бы у России был успех. Критиковать одного Путина, по мнению футболиста, это неправильно.

Общество Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце. 25

Игры Первый сезон Hitman бесплатно раздают в PS Store При бесплатной раздаче первого сезона видеоигры Hitman на в PlayStation (PS) Store возникли сложности.

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 859

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 546

Шоу-бизнес Джиджи Хадид официально подтвердила беременность Супермодель Джиджи Хадид официально подтвердила беременность. Признание было сделано в видеоинтервью Джимми Фэллону.

Политика Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС. 312

Футбол Заявление ПФЛ: «Возобновление соревнований является затруднительным» Совет и администрация Лиги считают, что в случае принятия решения о досрочном завершении ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов, командам ПФЛ, которые имеют лучшие спортивные показатели и соответствуют установленным требованиям, должна быть предоставлена возможность перехода в ФНЛ на основании регламентирующих документов Российского футбольного союза.

Наука Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. 152