Общество
ProstoProSportФутболист «Луча» высказался против обнуления сроков Путина
Многие молодые не боятся высказывать свою точку зрения и на нее старшим нужно реагировать. По словам Калугина, власти на местах должны ответственно относиться к своим обязанностям, тогда бы у России был успех. Критиковать одного Путина, по мнению футболиста, это неправильно.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:05, Ашберн
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
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Минобороны сдало в эксплуатацию шесть медицинских центров
Военное дело вчера в 06:10
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Первый сезон Hitman бесплатно раздают в PS Store
При бесплатной раздаче первого сезона видеоигры Hitman на в PlayStation (PS) Store возникли сложности.
Актуальные Новости 05:55
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%
Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ 10:38
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который заразился коронавирусом, все время находится на связи, в доступном режиме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Происшествия
В Саратовской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту заражения коронавирусом сотрудников и постояльцев Черкасского психоневрологического интерната в городе Вольске.
РБК 08:19
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 28 апреля в 15:29
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
Убивают медведей голыми руками: китайский блогер раскрыл «секрет» русских
Смелость и неукротимость русских объясняется особенностями питания, к которым "воинственный народ" привыкает с ранних лет, считает автор китайского портала Sina.
РИА Новости 10:42
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Происшествия
В Ростовской области уточнили данные по умершим пациентам с SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 1 мая 2020, 15:40 — REGNUM В Ростовской области большинство скончавшихся пациентов, у которых был выявлен коронавирус, поздно обратились за медицинской помощью.
REGNUM 08:40
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина обратилась к поклонникам впервые после болезни
Надежда Бабкина, которая на протяжении месяца боролась с коронавирусом, обратилась к своим подписчикам.
Uznayvse.ru 09:08
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид официально подтвердила беременность
Супермодель Джиджи Хадид официально подтвердила беременность. Признание было сделано в видеоинтервью Джимми Фэллону.
Слово и Дело 04:38
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
Футбол
Заявление ПФЛ: «Возобновление соревнований является затруднительным»
Совет и администрация Лиги считают, что в случае принятия решения о досрочном завершении ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов, командам ПФЛ, которые имеют лучшие спортивные показатели и соответствуют установленным требованиям, должна быть предоставлена возможность перехода в ФНЛ на основании регламентирующих документов Российского футбольного союза.
Soccer.ru 13:32
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Общество
ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС из-за пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения продлевает действие глобального режима ЧС в связи с пандемией коронавируса, передает "Интерфакс" слова генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.
Газета.Ru 11:53
Экономика
X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю
Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК 29 апреля в 12:57
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36