Футбол

ProstoProSportProstoProSportФутболист «МЮ» Матич обвинил Сульшера в неудачах «МЮ»

Клуб провел четыре матча и одержал одну победу. Матич считает, что в неудачах команды виноват главный тренер коллектива Уле Гуннар Сульшер.
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