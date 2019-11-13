Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу шутки Бернарду Силвы над Менди. Ее признали расистской и дисквалифицировали игрока.

Спорт день за днем

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.

Политика Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.

Происшествия Ребенок умер в школе в Хабаровске Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.

Авто «АвтоВАЗ» запустил продажи новой Lada Granta в Египте В ходе совместной работы Al Amal уже выпустила на египетский рынок различные модели LADA, и сейчас новое семейство Granta направлено на максимальное удовлетворение запросов египетских потребителей.

Общество Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук» Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Происшествия МВД задержало банду мошенников в Волгоградской области В ходе обысков изъяты документы, деньги и другие улики, сообщили в МВД. На причастность к банде мошенников проверяются еще 14 человек.

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская публично поругались Видео ссоры выложила сама Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте. Фигурист и продюсер пришли наградить певицу года по мнению Glamour.

Шоу-бизнес 45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.

Политика Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.