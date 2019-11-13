Футбол
Bookmaker-ratings.ruФутболист «Манчестер Сити» дисквалифицирован за шутку
Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу шутки Бернарду Силвы над Менди. Ее признали расистской и дисквалифицировали игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч и оштрафован за расистскую шутку
Спорт-Экспрессвчера в 09:14
Полузащитник «Манчестер Сити» Силва дисквалифицирован за шутку про одноклубника
Чемпионатвчера в 09:27
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 00:27, Вашингтон
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
Авто
Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде
Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска
В сети появились видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска, где студент открыл огонь по однокурсникам.
Футбол
Головин вошел в сборную тура во Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 12-го тура чемпионата Франции.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
Политика
Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
Происшествия
Ребенок умер в школе в Хабаровске
Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Здоровье
Прием ужина до 6 вечера защищает сердце
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Корейский автопроизводитель Hyundai готовит нового преемника модели Xcent – компактный седан Hyundai Aura.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил продажи новой Lada Granta в Египте
В ходе совместной работы Al Amal уже выпустила на египетский рынок различные модели LADA, и сейчас новое семейство Granta направлено на максимальное удовлетворение запросов египетских потребителей.
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали новое оружие России «кошмаром для США и НАТО»
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
Общество
Песков прокомментировал возможность введения выходного дня 31 декабря
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что 31 декабря нужно работать. Об этом он заявил журналистам 13 ноября.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Происшествия
МВД задержало банду мошенников в Волгоградской области
В ходе обысков изъяты документы, деньги и другие улики, сообщили в МВД. На причастность к банде мошенников проверяются еще 14 человек.
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская публично поругались
Видео ссоры выложила сама Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте. Фигурист и продюсер пришли наградить певицу года по мнению Glamour.
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Общество
День Кузьмы и Демьяна: что принято делать 14 ноября
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Политика
Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Политика
В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР
За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.