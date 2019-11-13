Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruФутболист «Манчестер Сити» дисквалифицирован за шутку

Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу шутки Бернарду Силвы над Менди. Ее признали расистской и дисквалифицировали игрока.
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Бернарду дисквалифицирован на 1 матч за твит про Менди и шоколадного человечка. Он заплатит штраф и пройдет спецкурсы

Sports.ruвчера в 09:20

Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч и оштрафован за расистскую шутку

Спорт-Экспрессвчера в 09:14

Полузащитник «Манчестер Сити» Силва дисквалифицирован за шутку про одноклубника

Чемпионатвчера в 09:27

Футболист «Манчестер Сити» дисквалифицирован за шутку над партнером по команде. Ее сочли расистской

Sport24.ruвчера в 09:28

Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит

Sportbox.RUвчера в 09:50

Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за твит в адрес Менди

РИА Новостивчера в 09:35

Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за твит в адрес Менди

Советский спортвчера в 10:07
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 00:27, Вашингтон
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«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов

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Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
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Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
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В сети появились видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска, где студент открыл огонь по однокурсникам.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Головин вошел в сборную тура во Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 12-го тура чемпионата Франции.
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Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 17:07
Политика

Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия

Ребенок умер в школе в Хабаровске

Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.
ТАСС вчера в 22:54
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
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Прием ужина до 6 вечера защищает сердце

MedikForum.ru 12 ноября в 05:18
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В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Авто

Hyundai готовит новый компактный седан Aura

Корейский автопроизводитель Hyundai готовит нового преемника модели Xcent – компактный седан Hyundai Aura.
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Авто

«АвтоВАЗ» запустил продажи новой Lada Granta в Египте

В ходе совместной работы Al Amal уже выпустила на египетский рынок различные модели LADA, и сейчас новое семейство Granta направлено на максимальное удовлетворение запросов египетских потребителей.
Автоновости дня вчера в 09:04
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РИА Новости вчера в 17:01
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Gazeta.SPb 12 ноября в 07:18
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Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 12 ноября в 02:20
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня вчера в 06:06
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК вчера в 14:56
Общество

Песков прокомментировал возможность введения выходного дня 31 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что 31 декабря нужно работать. Об этом он заявил журналистам 13 ноября.
Известия вчера в 08:20
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Происшествия

МВД задержало банду мошенников в Волгоградской области

В ходе обысков изъяты документы, деньги и другие улики, сообщили в МВД. На причастность к банде мошенников проверяются еще 14 человек.
РЕН ТВ вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская публично поругались

Видео ссоры выложила сама Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте. Фигурист и продюсер пришли наградить певицу года по мнению Glamour.
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45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
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Общество

День Кузьмы и Демьяна: что принято делать 14 ноября

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Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
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Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
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Политика

В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР

За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Российская газета вчера в 13:57
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