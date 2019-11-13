Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу шутки Бернарду Силвы над Менди. Ее признали расистской и дисквалифицировали игрока.

Спорт день за днем

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

Политика Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС 1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».

Происшествия Пациент выпал из окна краевой клинической больницы в Чите Из окна краевой клинической больницы в Чите 13 ноября выпал пациент.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Кино Disney нашла актёра на роль принца Эрика в игровом фильме «Русалочка» Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.

Происшествия В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Общество В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".

Общество КС признал законным изъятие имущества у друзей коррупционеров «Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети)», — пишет газета со ссылкой на определение КС.

Авто Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.

Экономика Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2 Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.

Политика В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.

Происшествия Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Культура HBO хочет снять новый эпизод сериала «Друзья» Что касается актёров, то совсем недавно Дженнифер Энистон, как и её коллеги ранее, высказалась о том, что была бы не против продолжения сериала.

Футбол Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром» Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.

Теннис Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Общество «Ведомости»: штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз Как стало известно изданию, в новой редакции кодекса прописан штраф за мелкое хулиганство в сумме трех-пяти тысяч рублей (сейчас его размер варьируется от пятисот до тысячи рублей).

Происшествия В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Политика Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.

Происшествия Пятилетняя девочка пропала в Крыму По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.