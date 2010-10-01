Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко

Российский защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев заявил, что его одноклубник Николай Комличенко стал в Чехии народным героем.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Защитник «Млада Болеслава» Алексей Татаев – о своей непростой судьбе

Чемпионат01:30

Футболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко

RT на русском02:36

Российский защитник «Млады-Болеслав» Татаев: «В приоритете у Комличенко иностранный топ-чемпионат»

ProstoProSport02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:20, Вашингтон
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Спорт

WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года

Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.
Bethub.org вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Политика

Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии

Похожее сообщение, но на украинском языке, размещено в Facebook в аккаунте посольства Израиля в Киеве.
News.ru 02:39
Экономика

В России запустят новый вид ипотеки

По данным «Российской газеты», в июне 2019-го ипотеку на индивидуальное жилищное строительство в тестовом режиме запустил банк «Дом.рф».
Lenta.ru 02:56
Хоккей

Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ru 02:19
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro

МонаВиста вчера в 10:18
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Кино

Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
Шоу-бизнес

Миддлтон обошла теряющую позиции Маркл

Герцогиня Сассекская продолжает сдавать позиции.
Дни.ру вчера в 09:49
Происшествия

В аварии с бензовозом под Кингисеппом пострадали три человека

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.
78.ru 01:42
Армия и оружие

Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты

Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ вчера в 14:00
Экономика

РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на Вьетнам с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн, сообщил РБК со ссылкой на два источника.
Коммерсантъ 02:26
Политика

В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей

Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb вчера в 09:01
Происшествия

Мосгорсуд рассмотрит по существу иск отставного полковника полиции Щирова, он был уволен из-за дела Голунова

Мосгорсуд рассмотрит по существу иск отставного полковника полиции Андрея Щирова, который был уволен из-за дела журналиста Ивана Голунова.
Эхо Москвы 03:00
Гаджеты

Samsung представил концепт нового складного смартфона

Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
РБК вчера в 21:24
Политика

Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии

Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости вчера в 13:19
Экономика

Неквалифицированные инвесторы не смогут работать с форекс-дилерами

Сегодня, 30 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ предложил новый вариант законопроекта о категоризации инвесторов, который запрещают неквалифицированным инвесторам работать с форекс-дилерами.
Саминвестор 01:34
Происшествия

В Уфе ищут пропавших отца и двух малолетних детей

RT на русском вчера в 13:07
Здоровье

Поликлиники в Алтайском крае продляют время приёма пациентов

Обязательно в расписании работы поликлиники должны быть определены вечерние приёмы для всех терапевтов-участковых.
Вести Алтай вчера в 21:15
Происшествия

В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником

В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Российская газета 02:32
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

РБК 02:05
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли обстрел военной полиции в Сирии

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Сирии при артиллерийском обстреле колонны военной полиции РФ ранения якобы получили двое российских военнослужащих.
Национальная служба новостей вчера в 10:15
Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
RT на русском 00:11
Авто

На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5

В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок вчера в 09:59
Здоровье

Время работы поликлиник в Чите могут увеличить

Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников заявил о возможном увеличении времени работы поликлиник в Чите.
Zab.RU 01:12
Кино

Охлобыстин лишил КВНщика главной роли в сериале

Рамблер вчера в 10:40
Политика

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости вчера в 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Гочаевич Татаев
Российский футболист
Российский футболист, защитник «Краснодара», на правах аренды выступающий за чешский клуб «Млада-Болеслав».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное