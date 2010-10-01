Российский защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев заявил, что его одноклубник Николай Комличенко стал в Чехии народным героем.

Футболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Спорт WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.

Общество Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.

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Происшествия В аварии с бензовозом под Кингисеппом пострадали три человека Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.

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