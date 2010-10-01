Футбол
RT на русскомФутболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко
Российский защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев заявил, что его одноклубник Николай Комличенко стал в Чехии народным героем.
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Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Спорт
WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года
Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
Политика
Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии
Похожее сообщение, но на украинском языке, размещено в Facebook в аккаунте посольства Израиля в Киеве.
Экономика
В России запустят новый вид ипотеки
По данным «Российской газеты», в июне 2019-го ипотеку на индивидуальное жилищное строительство в тестовом режиме запустил банк «Дом.рф».
Хоккей
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
Шоу-бизнес
Миддлтон обошла теряющую позиции Маркл
Герцогиня Сассекская продолжает сдавать позиции.
Происшествия
В аварии с бензовозом под Кингисеппом пострадали три человека
Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.
Армия и оружие
Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты
Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
Экономика
РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на Вьетнам с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн, сообщил РБК со ссылкой на два источника.
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит по существу иск отставного полковника полиции Щирова, он был уволен из-за дела Голунова
Мосгорсуд рассмотрит по существу иск отставного полковника полиции Андрея Щирова, который был уволен из-за дела журналиста Ивана Голунова.
Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Экономика
Неквалифицированные инвесторы не смогут работать с форекс-дилерами
Сегодня, 30 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ предложил новый вариант законопроекта о категоризации инвесторов, который запрещают неквалифицированным инвесторам работать с форекс-дилерами.
Происшествия
В Уфе ищут пропавших отца и двух малолетних детей
Здоровье
Поликлиники в Алтайском крае продляют время приёма пациентов
Обязательно в расписании работы поликлиники должны быть определены вечерние приёмы для всех терапевтов-участковых.
Происшествия
В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием бронетранспортера и внедорожника.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли обстрел военной полиции в Сирии
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Сирии при артиллерийском обстреле колонны военной полиции РФ ранения якобы получили двое российских военнослужащих.
Армия и оружие
ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях
ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Здоровье
Время работы поликлиник в Чите могут увеличить
Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников заявил о возможном увеличении времени работы поликлиник в Чите.
Кино
Охлобыстин лишил КВНщика главной роли в сериале
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.