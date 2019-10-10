Футбол

РИА НовостиРИА НовостиФутболист «Монако» Головин дисквалифицирован на один матч

Головин получил вторую желтую карточку и был удален с поля на 81-й минуте гостевого матча 9-го тура чемпионата Франции с "Монпелье", который прошел 5 октября и завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.
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Головин дисквалифицирован на один матч

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Александр Головин дисквалифицирован на один матч Лиги 1

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