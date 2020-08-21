Регина Тодоренко пообещала появиться в «Орле и Решке» с Ивлеевой

Примечательно, что днем ранее в своем блоге бывшая ведущая передачи Регина Тодоренко сообщила о том, что мечты поклонников совсем скоро сбудутся и ее "увидят в проекте вместе с Ивлеевой".