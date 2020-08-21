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Газета.Ru
Газета.Ru

Футболист «Монако» заразился коронавирусом

Тест на коронавирус одного из футболистов "Монако" дал положительный результат, сообщается на официальном сайте команды.В источнике
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Матч ТВ

Головин сдал отрицательный тест на коронавирус перед стартом чемпионата Франции

Матч ТВ09:29
Sports.ru

Головин сдал отрицательные тесты на коронавирус. В «Монако» выявлен случай заражения

Sports.ru09:29
Спорт-Экспресс

В «Монако» коронавирус. Как здоровье Головина?

Спорт-Экспресс10:10
Чемпионат

Игрок «Монако» заразился коронавирусом. Через 2 дня клуб должен сыграть в 1-м туре Лиги 1

Чемпионат08:39
Sport.ru

Футболист «Монако» заразился коронавирусом, Головин сдал отрицательный тест

Sport.ru09:29
Metaratings

Головин сдал отрицательный тест на коронавирус

Metaratings09:21
Sport24.ru

Головин сдал отрицательный тест на коронавирус перед матчем 1-го тура чемпионата Франции

Sport24.ru08:56

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождь11:40
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ВОЗ: создание вакцины не остановит сразу пандемию коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создание вакцины от COVID-19 не приведет к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция, передает ТАСС.
Газета.Ru12:06
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44