Коронавирус
ProstoProSportФутболист «Монпелье» попал в реанимацию из-за коронавируса
Полузащитник "Монпелье" Джуниор Самбиа оказался в реанимации из-за коронавируса. Как сообщает французское издание "Экип", у 23-летнего игрока ухудшилось дыхание и проблемы с пищеварением.
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Игрок французского «Монпелье» Самбиа находится в реанимации с симптомами коронавируса
Чемпионатвчера в 18:27
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Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
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В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
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Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
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В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
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Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
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Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
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Интерфакс 06:43
Экономика
Путин хочет выделить 2,5 млрд на льготы каршерингу
Президент Владимир Путин принял участие в совещании, посвящённом поддержке автопрома.
News.ru 09:20
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Энергетика
Песков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ
Ранее экономисты Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных средств ФНБ может хватить чуть больше чем на два года, если стоимость нефти Urals будет оставаться на отметке в 15 долларов за баррель.
Вечерняя Москва 06:42
Общество
Воронежский губернатор ожидает пика коронавируса в середине мая
В прочем, пик заболеваемости по всей стране ожидается также в средине мая.
Агентство Бизнес Информации 08:13
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» бьет рекорды
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В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
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Великобритания отказалась от отсрочек по Brexit
«Правительство Великобритании отказалось от любых отсрочек окончательного выхода из состава европейского рынка, который намечен на 31 декабря 2020 года», — цитирует ТАСС Барнье.
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Названы города-лидеры в Башкирии по числу зараженных коронавирусом
Уфа, 24 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Самое большое количество людей, инфицированных коронавирусом в Башкирии, проживает на территории Уфы.
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Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
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В Telegram появятся групповые видеозвонки
Telegram анонсировал безопасные групповые видеозвонки, которые будут доступны в мессенджере в 2020 году.
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Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
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Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появлении изображения главы государства Владимира Путина в храме Минобороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
РИА Новости вчера в 05:24