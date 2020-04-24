Коронавирус

ИзвестияИзвестияФутболист «Монпелье» попал в реанимацию с симптомами коронавируса

Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Жуниор Самбия находится в отделении интенсивной терапии с симптомами коронавируса. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила газета L'Equipe.
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СМИ: 23-летний хавбек «Монпелье» госпитализирован в реанимацию с симптомами коронавируса

Матч ТВ01:16

Хавбек «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

Sports.ruвчера в 21:59

Игрок «Монпелье» был госпитализирован из-за коронавируса. 23-летний хавбек находится в реанимации

Sport24.ruвчера в 18:55

Игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

Soccer.ruвчера в 18:57

СМИ: игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

РИА Новостивчера в 19:04

Игрок французского «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

Чемпионатвчера в 18:27

Игрок «Монпелье» попал в реанимацию с коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 18:24
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
Происшествия

В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

РИА Новости 00:13
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Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
4
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
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Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 03:04
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
7
Общество

Минобороны закончило строительство медцентра в подмосковном Одинцово

Минобороны России досрочно закончило работы по строительству многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово.
Газета.Ru 01:04
1
Общество

Фальков назвал условия снижения стоимости дистанционной учебы в ВУЗах

В России стоимость учебы в ВУЗе может быть снижена из-за перехода на дистанционное обучение только при условии ухудшения его качества.
Известия 01:30
Здоровье

В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса

Случаи COVID-19 зарегистрированы в восьми больницах Свердловской области, рассказал губернатор Свердловской области.
РБК Екатеринбург вчера в 03:43
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Здоровье

В Саратовской области выявлено 229 случаев заражения SARS-CoV-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей Саратовской области достигло 190 случаев, то есть за сутки выявили 22 новых инфицированных.
REGNUM вчера в 02:41
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Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Общество

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 22 апреля в 14:03
2,2K
Армия и оружие

ЧВК Вагнера в Ливии обвинили в применении химического оружия

Глава МВД созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов, связанных с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера в химической атаке на ливийской территории.
Daily Storm вчера в 09:30
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Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
119
Общество

Четверть регионов России введут систему спецпропусков

Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru вчера в 04:00
5,2K
Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ

Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:18
897
Политика

Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году.
Коммерсантъ вчера в 21:39
9
Экономика

Правительство России утвердило программу льготной ипотеки

На совещании глава ФНС Даниил Егоров продемонстрировал видеоролик о том, как налоговая служба через свою блокчейн-платформу проконтролирует льготные банковские программы по поддержке бизнеса.
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество

Евгений Куйвашев уточнил, для кого введут пропуска для выхода из дома

В Екатеринбурге введут пропуска для выхода из дома.
66.ru вчера в 10:13
25
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Хоккей

Защитник СКА Земченок перейдет в «Ак Барс»

Петербургский хоккейный клуб СКА не станет продлевать контракт с защитником Артемом Зенченком. Хоккеист продолжит карьеру в «Ак Барсе».
Петербургский дневник вчера в 13:18
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Кино

Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва вчера в 03:07
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Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
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Происшествия

Пропавший в Крыму замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым

В Крыму найден мертвым пропавший без вести 47-летний замруководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, которого более двух недель не могли найти родственники и полиция.
Российская газета 22 апреля в 08:08
1,4K
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
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Футбол

«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции

«Зенит» опубликовал турнирную таблицу российской Премьер-лиги с учетом соблюдения социальной дистанции.
Vprognoze.ru вчера в 16:55
Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 22 апреля в 01:25
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Общество

В Челябинской области могут ввести пропускную систему

Как сообщала «Губерния», губернатор Алексей Текслер сегодня заявил о резком приросте числа заболевших коронавирусной инфекцией в регионе за последние сутки – 57 новых случаев.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 12:43
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса

"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные - ИФ) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - сказал он на онлайн-конференции, организованной "МК".
Интерфакс вчера в 11:13
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