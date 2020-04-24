Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Жуниор Самбия находится в отделении интенсивной терапии с симптомами коронавируса. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила газета L'Equipe.

Футболист «Монпелье» попал в реанимацию с симптомами коронавируса

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