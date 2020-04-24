Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФутболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию

Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации. Ранее у него были обнаружены симптомы коронавируса. 23-летний спортсмен пожаловался на проблемы с дыханием и пищеварением и был госпитализирован.
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СМИ: 23-летний хавбек «Монпелье» госпитализирован в реанимацию с симптомами коронавируса

Матч ТВ01:16

Хавбек «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

Sports.ruвчера в 21:59

Игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

Soccer.ruвчера в 18:57

СМИ: игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

РИА Новостивчера в 19:04

Игрок «Монпелье» был госпитализирован из-за коронавируса. 23-летний хавбек находится в реанимации

Sport24.ruвчера в 18:55

Игрок французского «Монпелье» Самбиа находится в реанимации с симптомами коронавируса

Чемпионатвчера в 18:27

Игрок «Монпелье» попал в реанимацию с коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 18:24
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:17, Ашберн
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Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

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Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
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