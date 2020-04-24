Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации. Ранее у него были обнаружены симптомы коронавируса. 23-летний спортсмен пожаловался на проблемы с дыханием и пищеварением и был госпитализирован.

Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию

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