Коронавирус
Российская газетаФутболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию
Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации. Ранее у него были обнаружены симптомы коронавируса. 23-летний спортсмен пожаловался на проблемы с дыханием и пищеварением и был госпитализирован.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Игрок французского «Монпелье» Самбиа находится в реанимации с симптомами коронавируса
Чемпионатвчера в 18:27
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:17, Ашберн
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом
RT на русском 01:42
Общество
ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным
Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Общество
Ограничительные меры в Карелии продлили до конца апреля
Артур Парфенчиков внес изменения в ранее подписанные распоряжения об ограничительных мерах, действующих на территории республики на время эпидемии коронавируса.
Невские Новости 02:31
Игры
Minimal Affect: анонсирована необычная игра-пародия на Mass Effect
Стокгольм, 24 апреля 2020, 09:49 — REGNUM Разработчики из Toadman Interactive анонсировали необычный проект — игру-пародию на популярную франшизу Mass Effect.
REGNUM 02:49
Политика
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России
Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Общество
Названа дата начала нового учебного года в вузах
Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости вчера в 08:11
Общество
Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей
Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
Российская газета 02:56
Музыка
Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году
В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv вчера в 15:01
Общество
Разработчик игр Playrix из-за эпидемии выплатит сотрудникам по ₽50 тыс
Выплаты будут сделаны, «чтобы поддержать команду в период карантина». Деньги получат все 2100 сотрудников компании.
РБК 03:00
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Здоровье
Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса
По словам доктора Камила Вогана, выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами - внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению.
Российская газета 01:21
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Общество
Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила в регионы письмо, где разъяснила порядок проведения итогового сочинения и собеседования в резервные сроки в мае 2020 года.
Российская газета 02:52
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Здоровье
Восемь кировчан с коронавирусом отказались от госпитализации
В Кирове появились носители коронавируса, отказавшиеся от медицинской помощи в стационаре.
Newsler.ru 01:00
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
Трамп предположил, что свет может убить коронавирус за минуту
Присутствовавший на брифинге президент США Дональд Трамп предположил, что если "тело [заразившегося] подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света" или будет "доставлен свет внутрь тела через кожу", это "окажет дезинфицирующий эффект", а коронавирус "исчезнет за минуту".
ТАСС вчера в 20:30
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Футбол
Мальдини считает себя самым большим неудачником в истории футбола
Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини ответил на вопрос, какой матч в карьере оставил в нем самое больше разочарование.
Матч ТВ вчера в 23:12
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Общество
Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС вчера в 03:57
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04