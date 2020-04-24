Коронавирус
Vprognoze.ruФутболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию
Игрок "Монпелье" находится в реанимации с подозрением на коронавирусную инфекцию. По данным источника, в интенсивной терапии находится 23-летний хавбек Саломон Самбья.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Игрок французского «Монпелье» Самбиа находится в реанимации с симптомами коронавируса
Чемпионатвчера в 18:27
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям тайны проекта
Финальный выпуск знаменитого шоу «Маска» выйдет в эфире канала НТВ в воскресенье, 26 апреля. Анонс новой серии проекта уже появился в Сети.
iReactor вчера в 08:48
Космос
Рой мух-роботов отправит NASA на Марс
Агентство NASA показало свою новую разработку, которая будет использоваться в освоении Марса - мини-аппараты, размер которых сопоставим с мухой, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 22 апреля в 15:29
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты
Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
Общество
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Происшествия
В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе
Газета.Ru 02:07
Происшествия
В воронежской больнице «Электроника» подозревают вспышку коронавируса
Воронеж, 24 апреля 2020, 10:03 — REGNUM Вспышку коронавируса заподозрили в больнице «Электроника» в Воронеже — корпус больнице где, по предварительным данным, могут быть выявлены заражённые, закрыли на карантин.
REGNUM 03:03
Политика
Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.
РИА Новости 04:48
Армия и оружие
Военные опровергли ввод в Чечню новых войск
РБК 21 апреля в 08:59
Энергетика
Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru вчера в 10:11
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга
Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности.
РИА Новости 04:23
Здоровье
Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса
Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.
Lenta.ru 04:16
Общество
В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения.
Lenta.ru 04:26
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Гаджеты
Найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением
Видимо, настал очередной такой раз, так как появилась информация о том, что найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 и iPad на iPadOS 13 одним-единственным сообщением.
Ferra 03:14
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек.
Lenta.ru 04:33
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
Технологии
Оказались под угрозой данные 70 миллионов пользователей смартфонов
Специалисты сайта Cybernews перечислили потенциально опасные приложения, которые установили около 70 миллионов пользователей.
МедиаПоток вчера в 06:03
Общество
ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Общество
Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
Авто
Россию покинул самый дешевый автомобиль в мире
Как пишет "Российская Газета" со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора, ждать Qute в салонах больше не стоит.
Тарантас Ньюс 04:41
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Футбол
Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет
Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке лучших футболистов в период с 1995 по 2020 годы, по версии издания FourFourTwo.
ГЛАС.RU 02:45
Здоровье
В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:36
Футбол
Легенда «Ливерпуля» Фаулер рассказал, как не смог найти работу в третьем дивизионе Англии
Легендарный нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер рассказал о трудностях с поиском работы на родине, в Англии, после окончания карьеры футболиста.
Чемпионат 04:08