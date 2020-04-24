Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruФутболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию

Игрок "Монпелье" находится в реанимации с подозрением на коронавирусную инфекцию. По данным источника, в интенсивной терапии находится 23-летний хавбек Саломон Самбья.
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СМИ: 23-летний хавбек «Монпелье» госпитализирован в реанимацию с симптомами коронавируса

Матч ТВ01:16

Игрок «Монпелье» попал в реанимацию с коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 18:24

СМИ: игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

РИА Новостивчера в 19:04

Игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

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Игрок «Монпелье» был госпитализирован из-за коронавируса. 23-летний хавбек находится в реанимации

Sport24.ruвчера в 18:55

Игрок французского «Монпелье» Самбиа находится в реанимации с симптомами коронавируса

Чемпионатвчера в 18:27

Хавбек «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

Sports.ruвчера в 21:59
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
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Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям тайны проекта

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Рой мух-роботов отправит NASA на Марс

Агентство NASA показало свою новую разработку, которая будет использоваться в освоении Марса - мини-аппараты, размер которых сопоставим с мухой, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 22 апреля в 15:29
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На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
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Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты

Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
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Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии

В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
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В воронежской больнице «Электроника» подозревают вспышку коронавируса

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Политика

Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.
РИА Новости 04:48
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Военные опровергли ввод в Чечню новых войск

РБК 21 апреля в 08:59
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Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши

Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности.
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В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения.
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением

Видимо, настал очередной такой раз, так как появилась информация о том, что найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 и iPad на iPadOS 13 одним-единственным сообщением.
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Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
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В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80

Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек.
Lenta.ru 04:33
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Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Оказались под угрозой данные 70 миллионов пользователей смартфонов

Специалисты сайта Cybernews перечислили потенциально опасные приложения, которые установили около 70 миллионов пользователей.
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Общество

ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
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Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Россию покинул самый дешевый автомобиль в мире

Как пишет "Российская Газета" со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора, ждать Qute в салонах больше не стоит.
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Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
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Футбол

Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет

Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке лучших футболистов в период с 1995 по 2020 годы, по версии издания FourFourTwo.
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В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
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Легендарный нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер рассказал о трудностях с поиском работы на родине, в Англии, после окончания карьеры футболиста.
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