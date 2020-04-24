Игрок "Монпелье" находится в реанимации с подозрением на коронавирусную инфекцию. По данным источника, в интенсивной терапии находится 23-летний хавбек Саломон Самбья.

Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям тайны проекта Финальный выпуск знаменитого шоу «Маска» выйдет в эфире канала НТВ в воскресенье, 26 апреля. Анонс новой серии проекта уже появился в Сети. 79

Космос Рой мух-роботов отправит NASA на Марс Агентство NASA показало свою новую разработку, которая будет использоваться в освоении Марса - мини-аппараты, размер которых сопоставим с мухой, сообщает Shraibikus News.

Экономика ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года. 2

Происшествия В воронежской больнице «Электроника» подозревают вспышку коронавируса Воронеж, 24 апреля 2020, 10:03 — REGNUM Вспышку коронавируса заподозрили в больнице «Электроника» в Воронеже — корпус больнице где, по предварительным данным, могут быть выявлены заражённые, закрыли на карантин. 6

Политика Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером. 7

Энергетика Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье. 25

Политика Дмитрия Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников освобожден от должности замминистра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности. 395

Здоровье Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.

Общество В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения. 148

Политика Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света «Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп. 395

Гаджеты Найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением Видимо, настал очередной такой раз, так как появилась информация о том, что найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 и iPad на iPadOS 13 одним-единственным сообщением. 2

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 25

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 74

Здоровье Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80 Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек. 33

Общество ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 138

Авто Россию покинул самый дешевый автомобиль в мире Как пишет "Российская Газета" со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора, ждать Qute в салонах больше не стоит.

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 930

Футбол Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке лучших футболистов в период с 1995 по 2020 годы, по версии издания FourFourTwo.

Здоровье В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона. 13