Футбол

Дон-ТРДон-ТРФутболист Николай Поярков стал игроком «Ростова»

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 19-летним защитником «Локомотива» Николаем Поярковым. Об этом стало известно сегодня. В пресс-службе желто-синих также отметили, что свой первый сезон игрок проведёт в «Рубине» на правах аренды.
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