Футбол
Дон-ТРФутболист Николай Поярков стал игроком «Ростова»
Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 19-летним защитником «Локомотива» Николаем Поярковым. Об этом стало известно сегодня. В пресс-службе желто-синих также отметили, что свой первый сезон игрок проведёт в «Рубине» на правах аренды.
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«Ростов» объявил о переходе Пояркова из «Локомотива» и отдал его в аренду «Рубину»
Sport24.ruвчера в 17:33
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