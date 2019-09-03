Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Ростов» подписал Пояркова и отдал его в аренду «Рубину»

«Ростов» и московский «Локомотив» достигли договоренности о трансфере в клуб с берегов Дона 19-летнего защитника Николая Пояркова. Перспективный футболист, являющийся воспитанником академии «железнодорожников», был сразу же отправлен в аренду в «Рубин».
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«Ростов» объявил о переходе Пояркова из «Локомотива» и отдал его в аренду «Рубину»

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