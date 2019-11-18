Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что у него был несколько вариантов продолжения карьеры, когда он принял решение покинуть «Зенит».

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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что Сочи является лучшим городом России, в котором он жил.

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Происшествия На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

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Общество «Яндекс» поменяет структуру управления компанией Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

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Космос Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.

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