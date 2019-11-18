Футбол
RT на русскомФутболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что Сочи является лучшим городом России, в котором он жил.
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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что у него был несколько вариантов продолжения карьеры, когда он принял решение покинуть «Зенит».Чемпионат00:30
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Кристиан Нобоа: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Про «Ростов» почему-то так никто не говорил
Спорт день за днемвчера в 16:57
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