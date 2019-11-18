Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что Сочи является лучшим городом России, в котором он жил.
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с чего всё началось

«Звали в MLS». Нобоа рассказал, как решился на переход в «Сочи»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что у него был несколько вариантов продолжения карьеры, когда он принял решение покинуть «Зенит».
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Интервью с полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа

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Кристиан Нобоа: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Про «Ростов» почему-то так никто не говорил

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Эквадорец Нобоа высказался о связи «Сочи» с «Зенитом»

Газета.Ruвчера в 18:48

Футболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России

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Не ушли бы Паредес и Нобоа, не заиграл бы Оздоев? Эквадорский хавбек: Тренер и президент хотели, чтобы я остался в «Зените». Но после травмы я не хотел никому мешать…

Спорт уик-энд04:26

Нобоа ответил тем, кто называет «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
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Эквадорский футболист, полузащитник российского клуба «Сочи» и национальной сборной Эквадора.
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