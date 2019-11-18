Футбол
Ruposters.ruФутболист Нобоа высказался о российской политике и Путине
Эквадорский футболист Кристиан Нобоа, выступающий за "Сочи", в интервью "Чемпионату" поделился своим видением ситуации в России и отношением к Владимиру Путину. Президент делает хорошую работу, поэтому людям здесь живется хорошо и они счастливы.
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Политика
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе, произошедшего в 2018 г. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Порошенко хотят лишить неприкосновенности
Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Происшествия
На северо-западе Москвы произошёл крупный пожар на складе
В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.
Общество
В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»
Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Общество
Скончался известный писатель Игорь Сахновский
Скончался известный российский писатель Игорь Сахновский.
Футбол
ЦСКА разгромил СКА в товарищеском матче
ЦСКА обыграл ростовский СКА в товарищеской встрече. Матч прошел 18 ноября в Москве и завершился разгромной победой хозяев.
Фигурное катание
Медведева хочет работать в Канаде до конца карьеры
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не намерена возвращаться на родину.
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Политика
МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике.
Общество
В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни
В Санкт-Петербурге таинственно исчез заместитель начальника Северо-Западной таможни, сообщает АБН.
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Автоспорт
Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии
Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Здоровье
Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили
Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.
Общество
Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд
Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
Происшествия
СК назвал причины обыска в мэрии Бийска
СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.