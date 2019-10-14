с чего всё началось

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев отреагировал на слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки. Футболист призвал СМИ с уважением отнестись к его личной жизни.

Футболист Оздоев отреагировал на слухи об отношениях с Канделаки

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Футбол Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак» Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.

Шоу-бизнес Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.

Экономика Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.

Политика Рейтинг Зеленского начал падать Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.

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Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Армия и оружие Сирийская армия вошла в Манбидж Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.

Технологии Сервис GeForce Now установлен на Android Пользователи из Южной Кореи теперь могут испытать сервис Nvidia GeForce Now на своих смартфонах и планшетах под управлением ОС Android.

Общество Названы недостатки наркополитики России По словам руководителя молодёжного крыла Общероссийского народного фронта Игоря Кастюкевича, в регионах не хватает средств на то, чтобы закрашивать наркограффити.