Футбол
Европейско-Азиатские новостиФутболист Павел Мамаев рассказал о причине ареста
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сделал заявление о причинах своего ареста, пишет «Чемпионат».
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Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так. Но людям я хочу ответить, что не нужно копаться в грязном белье чужой семьи. В первую очередь надо разобраться в себе. Счастливые люди не замечают проблем других людей.
— Павел Мамаев, российский футболистДни.ру вчера в 10:43
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Политика
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха
Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре имени Блохина
В Кремле надеются, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, сотрудники которого хотят массово уволиться, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:18
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru вчера в 08:25
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Волейбол
Сборная России стартовала с победы на Кубке мира по волейболу
Республика Татарстан 08:26
Экономика
В рейтинг лучших топ-менеджеров попали пермские управленцы
В числе лучших менеджеров было отмечено сразу пять сотрудников ПАО «Уралкалий»: гендиректор компании Дмитрий Осипов, директор по экономике и финансам Антон Вищаненко, директор по персоналу Ирина Константинова, директор по взаимодействию с органами власти Олег Калинский, IT-директор Кирилл Алифалов.
Коммерсантъ Пермь 07:35
Политика
Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге
Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политика Сегодня 09:53
Кино
Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения
Московский Комсомолец вчера в 06:45
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Политика
Украина собралась подписать «формулу Штайнмайера»
Представители Украины на встрече Контактной группы по Донбассу в Минске, скорее всего, согласятся на подписание «формулы Штайнмайера», сообщил источник в делегации Киева.
Взгляд.ру 09:23
Происшествия
Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве
Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:13
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза вчера в 06:17
Гаджеты
3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super выйдет 29 октября
Как пишет китайский источник со ссылкой на информированных людей, Nvidia представит ожидаемую видеокарты GeForce GTX 1660 Super в самом конце текущего месяца — 29 октября.
iXBT.com 01:05
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.
Wday.ru 09:25
Армия и оружие
В Совфеде обвинили США в прикрытии террористов в Сирии
Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает невыполнение США взятых на себя обязательств по участию в выводе мирных жителей из лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии откровенным прикрытием террористов.
РИА Новости 08:59
Интернет
СМИ узнали о тестировании WhatsApp функции исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию — исчезающие сообщения.
РБК 09:51
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика
Правила получения российского гражданства могут измениться
Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Шоу-бизнес
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой вынесла отцу «модный приговор»
Неожиданно 6-летняя девочка вынесла отцу «модный приговор».
OAnews вчера в 13:41
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
Россиянина в Таиланде могут посадить на 10 лет за сувенирные доллары
28-летнего жителя Екатеринбурга задержали в Таиланде за то, что он якобы пытался расплатиться в баре сувенирными долларами.
Znak.com вчера в 11:47
Спорт
Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Политика
Данилюк уволился с поста секретаря СНБО Украины из-за интриг
Экс-секретарь СНБО Украины Данилюк заявил, что уволился с должности по своей инициативе.
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Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
Театры
В Москве проходит церемония прощания с Марком Захаровым
Как уточняет издание, прощание проходит в Москве в театре «Ленком», где Марк Захаров проработал режиссером более 40 лет.
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