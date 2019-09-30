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Европейско-Азиатские новостиЕвропейско-Азиатские новостиФутболист Павел Мамаев рассказал о причине ареста

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сделал заявление о причинах своего ареста, пишет «Чемпионат».
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Павел Мамаев
Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так. Но людям я хочу ответить, что не нужно копаться в грязном белье чужой семьи. В первую очередь надо разобраться в себе. Счастливые люди не замечают проблем других людей.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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