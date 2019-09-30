Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так. Но людям я хочу ответить, что не нужно копаться в грязном белье чужой семьи. В первую очередь надо разобраться в себе. Счастливые люди не замечают проблем других людей.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сделал заявление о причинах своего ареста, пишет «Чемпионат».

Политика Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре имени Блохина В Кремле надеются, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, сотрудники которого хотят массово уволиться, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Экономика В рейтинг лучших топ-менеджеров попали пермские управленцы В числе лучших менеджеров было отмечено сразу пять сотрудников ПАО «Уралкалий»: гендиректор компании Дмитрий Осипов, директор по экономике и финансам Антон Вищаненко, директор по персоналу Ирина Константинова, директор по взаимодействию с органами власти Олег Калинский, IT-директор Кирилл Алифалов.

Политика Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Украина собралась подписать «формулу Штайнмайера» Представители Украины на встрече Контактной группы по Донбассу в Минске, скорее всего, согласятся на подписание «формулы Штайнмайера», сообщил источник в делегации Киева.

Происшествия Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.

Гаджеты 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super выйдет 29 октября Как пишет китайский источник со ссылкой на информированных людей, Nvidia представит ожидаемую видеокарты GeForce GTX 1660 Super в самом конце текущего месяца — 29 октября.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.

Армия и оружие В Совфеде обвинили США в прикрытии террористов в Сирии Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает невыполнение США взятых на себя обязательств по участию в выводе мирных жителей из лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии откровенным прикрытием террористов.

Политика Правила получения российского гражданства могут измениться Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Происшествия Россиянина в Таиланде могут посадить на 10 лет за сувенирные доллары 28-летнего жителя Екатеринбурга задержали в Таиланде за то, что он якобы пытался расплатиться в баре сувенирными долларами.

Спорт Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Политика Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.

Шоу-бизнес СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».