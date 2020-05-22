Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruФутболист Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Как сообщается на сайте клуба, положительный тест на COVID-19 сдал форвард Павел Погребняк.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Коронавирус окружает российский футбол. Кто станет нашей Меркель?

Советский спорт11:19

Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru03:52

У Павла Погребняка обнаружен коронавирус

Чемпионат04:09

Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Матч ТВ04:07

Президент «Урала»: «Коронавирус у Погребняка? У нас есть кому играть»

Sport.ru09:00

Нападающий «Урала» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Областная газета03:49

У футболиста «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус

Екатеринбург Онлайн03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости 18:23
13
Общество

Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку

Афиша Daily 03:05
1
Общество

В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова

После выхода публикации Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался.
РБК 09:12
34
Происшествия

Появились видео с места крушения самолета в Пакистане

Пользователи соцсетей делятся видео с места крушения самолета "Пакистанских авиалиний".
РИА Новости 06:46
649
Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
10
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews вчера в 05:05
15
Общество

Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ в России

Сегодня президент на совещании о ситуации в системе образования предложил начать первую волну ЕГЭ 29 июня.
Магсити74 вчера в 07:49
2K
Общество

С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска

"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - написал Собянин в своем блоге в четверг.
Интерфакс вчера в 13:07
901
Общество

Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае

Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ.
BFM.ru 08:45
461
Шоу-бизнес

Бабкина впервые после госпитализации пришла в свой театр

Певица Надежда Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр "Русская песня".
Газета.Ru 08:52
Политика

На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости 16:54
Здоровье

На Воронеж и четыре района приходится 70% случаев коронавируса

Почти 70 % случаев заражения коронавирусной инфекцией приходится на долю четырех муниципальных районов и областного центра.
Обозреватель Врн 15:00
5
Общество

В Подмосковье ужесточили масочный режим

Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе.
Аргументы недели 14:56
32
Политика

В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
14
Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Газета.Ru 09:47
879
Шоу-бизнес

«В грязных трусах»: Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте

Lisa.ru 04:00
Здоровье

Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии

В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
Российская газета 19:06
4
Шоу-бизнес

Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес

На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
1
Политика

США выходят из многостороннего Договора по открытому небу

Соединённые Штаты Америки выходят из многостороннего Договора по открытому небу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Вместе-РФ 06:15
Здоровье

Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19 в РФ

РИА "Новости" Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему плато и пик смертности от коронавируса в России совпадают.
РЕН ТВ 18:31
4
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
36
Шоу-бизнес

Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой

Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
12
Наука

Под угрозой отравления мышьяком оказались до 220 млн человек

Live24 15:13
2
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
1,2K
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
994
Наука

Лангусты оказались самыми шумными существами на Земле

Pravda.Ru 09:53
4
Происшествия

Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе

Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
76
Космос

Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

Lenta.ru 12:49
4
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb 18:24
15
Политика

США назвали условие снятия санкций с «Роснефти»

Дипломатическое ведомство США поставило условием снятия санкций с нефтяной компании (НК) «Роснефть» разрыв ею связей с венесуэльскими властями.
Росбалт 17:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Погребняк
Российский футболист
российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное