Коронавирус
PrognozistПавел Погребняк заболел коронавирусом
Как сообщил официальный сайт ФК «Урал», Павел Погребняк сдал положительный тест на COVID-19. При этом никаких тяжелых симптомов у 36-летнего нападающего не наблюдается, болезнь протекает в легкой форме.
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Общество
Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков
Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице.
Российская газета 11:23
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила старшего сына с днем рождения
Кристина Орбакайте трогательно поздравила с днем рождения сына Никиту.
Территория новостей вчера в 03:04
Общество
Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса
Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Будущее России. Национальные проекты 08:32
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Шоу-бизнес
Венсана Касселя госпитализировали во Франции
Французского актера Венсана Касселя госпитализировали. Об этом 21 мая сообщило издание Mirror.
Известия 07:10
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Политика
МИД России опубликовал заявление по выходу США из ДОН
МИД России в пятницу, 22 мая, опубликовал официальное заявление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
Известия 10:10
Общество
Голикова предупредила об увеличении смертности в мае
Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:24
Спорт
Путин поддержал возобновление работы тренировочных баз спортсменов
Президент РФ Владимир Путин одобрил решение о возобновлении работы тренировочных баз для спортсменов.
Metaratings 10:36
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня
Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
Общество
Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
У 14% россиян выявили антитела к коронавирусу
Антитела к коронавирусу были выявлены у 14% россиян, участвовавших в тестировании. За четыре дня проведено свыше 40 тысяч анализов.
Телеканал Санкт-Петербург 05:05
Футбол
«Монако» намерен продать 30 игроков
Клуб рассчитывает получить 50 миллионов евро благодаря продажам игроков, сообщает источник со ссылкой на AFP.Отметим, ранее стало известно об интересе ряда топ-клубов к форварду «Монако» Виссаму Бен-Йеддеру.
Soccer.ru 04:19
Происшествия
Братья-убийцы Костевы все же будут казнены
Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
Вести.Ru 10:44
Политика
Стали известны сроки снятия ограничений в российских регионах
Снять ограничения из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов смогут в начале июня.
Профиль 10:20
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Megaobzor.com вчера в 12:54
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Происшествия
Сотрудниками ФСБ в Новосибирской области изъят арсенал оружия
Неплохой арсенал оружия и боеприпасов предстал перед глазами сотрудников ФСБ.
Аргументы недели 10:30
Здоровье
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia вчера в 03:25
Армия и оружие
Мобильный военный госпиталь развернут в Буйнакске
РГВК Дагестан 09:51