Коронавирус

ИзвестияИзвестияФутболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Тест на коронавирус нападающего футбольной команды «Урал» (Екатеринбург) Павла Погребняка оказался положительным. Об этом сообщила пресс-служба клуба в пятницу, 22 мая. Заболевание футболиста проходит в легкой форме.
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Ещё у одного футболиста РПЛ обнаружена коронавирусная инфекция

Sport.ru04:14

Погребняк заразился коронавирусом. Остальные тесты в «Урале» отрицательные

Sports.ru04:12

Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru03:52

Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Матч ТВ04:07

У Павла Погребняка обнаружен коронавирус

Чемпионат04:09

Нападающий «Урала» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Областная газета03:49

У футболиста «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус

Екатеринбург Онлайн03:46
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Газета.Ru вчера в 17:15
201
Происшествия

На Украине мужчина застрелил семь человек из охотничьего ружья

РБК 05:07
48
Здоровье

Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату

Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату. В частности, речь идет о сотрудниках приемного покоя городской клинической больницы.
Первый Тульский вчера в 16:22
16
Общество

Президент России назвал дату проведения ЕГЭ

Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
1,9K
Происшествия

Новосибирские пожарные косили траву ножницами

Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.
РИА Новости 05:23
Киберспорт

Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam

Игромания.ру вчера в 11:55
Происшествия

Сотрудники скорой помощи заболели коронавирусом на Камчатке

Коронавирус лабораторно подтвержден у 38 сотрудников станции скорой помощи Петропавловске-Камчатском, 18 из них — водители.
EastRussia вчера в 22:26
10
Общество

В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Общество

Лишь 1% населения Дании имеет антитела к коронавирусу – Fria Tider

Копенгаген, 21 мая 2020, 15:35 — REGNUM Лишь около 1% жителей Дании имеют антитела к коронавирусу.
REGNUM вчера в 08:35
3
Общество

В России за сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:35
3
Политика

США вышли из Договора об открытом небе с Россией

«В настоящий момент трудно комментировать, выиграет или же потеряет Россия от выхода США из Договора об открытом небе, однако, совершенно очевидно, что текущая ситуация ведёт к гонке вооружений, что создаёт дополнительную напряжённость не только во взаимоотношениях между США и Россией, но в мире в целом», - заявил аналитик.
Avia.pro вчера в 22:31
Происшествия

Отменено решение о продлении ареста Арашуковых

Вести.Ru 05:15
5
Экономика

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
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Происшествия

В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков

Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
7
Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
1,2K
Здоровье

В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса

В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 20 мая в 03:58
731
Здоровье

В Курганской области зафиксировано восемь новых носителей коронавируса

Курган, 22 мая 2020, 12:08 — REGNUM В Курганской области за сутки выявлено восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:08
Происшествия

Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова

Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
41
Космос

Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

РИА Новости вчера в 19:38
Общество

В Тульской области выявили еще 91 случай коронавируса

По данным на 22 мая, в регионе зафиксировано еще 91 случай COVID-19.
Тульские новости 03:33
465
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
32
Происшествия

Следовательницу по особо важным делам задержали с взяткой у здания МВД

В Петербурге задержали 43-летнюю следовательницу по особо важным делам при получении взятки у здания регионального управления МВД.
Lenta.ru 05:02
9
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Общество

Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 километра

Выброс пепла продолжался в течение 3-х часов.
Эхо Москвы 04:35
Экономика

Власти Китая не стали устанавливать цели роста ВВП на 2020 год

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов).
ПРАЙМ вчера в 21:41
3
Политика

Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на всё»

По мнению депутата, сторонники Зеленского в раде — партия «Слуга народа» — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот, вносят законопроекты, вызывающие недоумение.
Известия вчера в 23:16
2
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
1,1K
Космос

Получены самые убедительные свидетельства рождения новой планеты

Вести.Ru вчера в 05:05
1
Общество

Рекордное число смертей от COVID-19 зарегистрировали в России

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 на территории РФ достигло отметки в 326,4 тыс. человек.
DP.RU 03:59
Общество

ВЦИОМ: Россияне одобряют амнистию по случаю 75-летия Победы

Согласно результатам последнего социологического изыскания ВЦИОМ, каждый четвертый опрошенный с одобрением относится к идее освобождения или смягчения наказания для некоторых категорий заключенных, а 44% респондентов всецело выступили за проведение амнистии к 75-летию Победы, делится РБК .
ЗакC.Ру 02:25
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