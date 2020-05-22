Коронавирус
ИзвестияФутболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус
Тест на коронавирус нападающего футбольной команды «Урал» (Екатеринбург) Павла Погребняка оказался положительным. Об этом сообщила пресс-служба клуба в пятницу, 22 мая. Заболевание футболиста проходит в легкой форме.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru вчера в 17:15
Здоровье
Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату
Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату. В частности, речь идет о сотрудниках приемного покоя городской клинической больницы.
Первый Тульский вчера в 16:22
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
Происшествия
Новосибирские пожарные косили траву ножницами
Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.
РИА Новости 05:23
Киберспорт
Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam
Игромания.ру вчера в 11:55
Происшествия
Сотрудники скорой помощи заболели коронавирусом на Камчатке
Коронавирус лабораторно подтвержден у 38 сотрудников станции скорой помощи Петропавловске-Камчатском, 18 из них — водители.
EastRussia вчера в 22:26
Общество
В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Общество
Лишь 1% населения Дании имеет антитела к коронавирусу – Fria Tider
Копенгаген, 21 мая 2020, 15:35 — REGNUM Лишь около 1% жителей Дании имеют антитела к коронавирусу.
REGNUM вчера в 08:35
Общество
В России за сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:35
Политика
США вышли из Договора об открытом небе с Россией
«В настоящий момент трудно комментировать, выиграет или же потеряет Россия от выхода США из Договора об открытом небе, однако, совершенно очевидно, что текущая ситуация ведёт к гонке вооружений, что создаёт дополнительную напряжённость не только во взаимоотношениях между США и Россией, но в мире в целом», - заявил аналитик.
Avia.pro вчера в 22:31
Происшествия
Отменено решение о продлении ареста Арашуковых
Вести.Ru 05:15
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
Происшествия
В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков
Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Здоровье
В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса
В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 20 мая в 03:58
Здоровье
В Курганской области зафиксировано восемь новых носителей коронавируса
Курган, 22 мая 2020, 12:08 — REGNUM В Курганской области за сутки выявлено восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:08
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
Космос
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon
РИА Новости вчера в 19:38
Общество
В Тульской области выявили еще 91 случай коронавируса
По данным на 22 мая, в регионе зафиксировано еще 91 случай COVID-19.
Тульские новости 03:33
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Происшествия
Следовательницу по особо важным делам задержали с взяткой у здания МВД
В Петербурге задержали 43-летнюю следовательницу по особо важным делам при получении взятки у здания регионального управления МВД.
Lenta.ru 05:02
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 километра
Выброс пепла продолжался в течение 3-х часов.
Эхо Москвы 04:35
Экономика
Власти Китая не стали устанавливать цели роста ВВП на 2020 год
Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов).
ПРАЙМ вчера в 21:41
Политика
Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на всё»
По мнению депутата, сторонники Зеленского в раде — партия «Слуга народа» — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот, вносят законопроекты, вызывающие недоумение.
Известия вчера в 23:16
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Космос
Получены самые убедительные свидетельства рождения новой планеты
Вести.Ru вчера в 05:05
Общество
Рекордное число смертей от COVID-19 зарегистрировали в России
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 на территории РФ достигло отметки в 326,4 тыс. человек.
DP.RU 03:59
Общество
ВЦИОМ: Россияне одобряют амнистию по случаю 75-летия Победы
Согласно результатам последнего социологического изыскания ВЦИОМ, каждый четвертый опрошенный с одобрением относится к идее освобождения или смягчения наказания для некоторых категорий заключенных, а 44% респондентов всецело выступили за проведение амнистии к 75-летию Победы, делится РБК .
ЗакC.Ру 02:25