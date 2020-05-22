Тест на коронавирус нападающего футбольной команды «Урал» (Екатеринбург) Павла Погребняка оказался положительным. Об этом сообщила пресс-служба клуба в пятницу, 22 мая. Заболевание футболиста проходит в легкой форме.

Финансы Курс рубля снова снизился вслед за обвалом нефтяных котировок Курс евро увеличился на 56 копеек и составил 78,26 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent упал на 5,66% — до 34,02 доллара за баррель.

Общество Госдума приняла закон о базе данных всего населения России Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг. 3,7K

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 472

Общество Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы Каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, при этом 44% респондентов считают хорошей идеей амнистию к 75-летию Победы. 17

Общество Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes. 296

Происшествия В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга. 7

Общество На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».

Экономика ЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики Алексей Заботкин возглавил департамент кредитно-денежной политики ЦБ в августе 2018 года, до этого руководил управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».

Экономика Пекин отказался от целевого показателя роста ВВП на 2020 год Все с нетерпением ждут доклада премьера Госсовета КНР (премьер-министра) Ли Кэцяна, который должен рассказать о результатах работы правительства в прошлом году и плане социально-экономического развития КНР в 2020 году. 3

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 524