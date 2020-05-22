Коронавирус
ИзвестияФутболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус
Тест на коронавирус нападающего футбольной команды «Урал» (Екатеринбург) Павла Погребняка оказался положительным. Об этом сообщила пресс-служба клуба в пятницу, 22 мая. Заболевание футболиста проходит в легкой форме.
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Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
Финансы
Курс рубля снова снизился вслед за обвалом нефтяных котировок
Курс евро увеличился на 56 копеек и составил 78,26 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent упал на 5,66% — до 34,02 доллара за баррель.
News.ru 04:49
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru вчера в 15:49
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы
Каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, при этом 44% респондентов считают хорошей идеей амнистию к 75-летию Победы.
РБК вчера в 23:00
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
Политика
Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на всё»
По мнению депутата, сторонники Зеленского в раде — партия «Слуга народа» — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот, вносят законопроекты, вызывающие недоумение.
Известия вчера в 23:16
Спорт
DayZ стала временно бесплатной в Steam
CyberSport.ru вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»
Территория новостей 04:16
Экономика
Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости вчера в 09:57
Армия и оружие
Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты с военным спутником
С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны России.
РБК 04:33
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Происшествия
В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков
Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
Армия и оружие
Немецкие «Леопарды» и польские РТ-91 отработали бросок на Псков
Сил батальонно-тактических сил НАТО не хватит, чтобы остановить наступление российской армии, их присутствие, скорее, показательное и имеет политическое значение.
Утро.ru 04:27
Общество
На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ
Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
Происшествия
Следовательницу по особо важным делам задержали с взяткой у здания МВД
В Петербурге задержали 43-летнюю следовательницу по особо важным делам при получении взятки у здания регионального управления МВД.
Lenta.ru 05:02
Политика
Трамп: США выйдут из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу.
Вести.Ru вчера в 13:25
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
Взгляд.ру 00:56
Экономика
ЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики
Алексей Заботкин возглавил департамент кредитно-денежной политики ЦБ в августе 2018 года, до этого руководил управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».
Коммерсантъ 05:12
Экономика
Пекин отказался от целевого показателя роста ВВП на 2020 год
Все с нетерпением ждут доклада премьера Госсовета КНР (премьер-министра) Ли Кэцяна, который должен рассказать о результатах работы правительства в прошлом году и плане социально-экономического развития КНР в 2020 году.
Expert.ru 04:31
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM вчера в 02:37
Политика
В США приспустят все флаги в память о жертвах коронавируса
В США на следующие три дня приспустят все государственные флаги в память о жертвах коронавируса.
Life.ru вчера в 19:32