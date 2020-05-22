Коронавирус
Московский КомсомолецФутболист Павел Погребняк заболел коронавирусом
46-летний нападающий ФК "Урал", бывший игрок сборной России по футболу Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает сайт клуба, это было выявлено в результате общекомандного тестирования. Заболевание у игрока протекает в легкой форме.
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Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева
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Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА.
RT на русском 05:36
Политика
Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате
Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками
Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Здоровье
Невролог предостерегла от приема при коронавирусе анальгина и аспирина
Российский врач-невролог Ирина Вереютина предостерегла от приема при коронавирусе анальгина и аспирина. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:04
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ 11:00
Политика
В НАТО назвали условие для возвращения США к выполнению ДОН
В НАТО озвучили условие, по которому США вернутся к выполнению Договора по открытому небу.
Газета.Ru 12:57
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 10:27
Политика
Жириновский призвал тестировать вакцину от коронавируса на заключенных
Ранее «Живая Кубань» писала, что в Министерстве определили дату появления вакцины от коронавируса.
Живая Кубань 08:00
Игры
Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в сети появился обновленный шутер Saints Row The Third Remastered.
Piter.tv 13:51
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Игры
Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня
Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Хоккей
Задоров считает, что «Миннесота» не подходит Капризову
Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров оценил перспективы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) своего соотечественника Кирилла Капризова, права на которого принадлежат «Миннесоте Уайлд».
RT на русском 14:38
Происшествия
Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой
В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем.
Lenta.ru 13:20
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Общество
Власти Тульской области поддержали медсестру, работавшую в купальнике
Евразия Daily вчера в 18:27
Общество
«Северный поток» освобожден от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии BNA освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии.
Комсомольская правда 20 мая в 20:24
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года.
REGNUM 13:30
Общество
Рассерженный Михалков ответил матом на критику его передачи
Народный артист РСФСР агрессивно отреагировал на критику нового выпуска его передачи «Бесогон ТВ» на YouTube.
Слово и Дело 10:51
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
Общество
В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах
Жителей Подмосковья, которые появятся в общественных местах без защитной маски, будут штрафовать.
РБК 14:27
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости вчера в 09:58