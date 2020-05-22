Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФутболист Павел Погребняк заболел коронавирусом

46-летний нападающий ФК "Урал", бывший игрок сборной России по футболу Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает сайт клуба, это было выявлено в результате общекомандного тестирования. Заболевание у игрока протекает в легкой форме.
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Коронавирус окружает российский футбол. Кто станет нашей Меркель?

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У Павла Погребняка обнаружен коронавирус

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У бывшей звезды «Зенита» обнаружен коронавирус. Летом его могут заменить на более молодого игрока

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Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

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Sport.ru09:00

Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Матч ТВ04:07

Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru03:52
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Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
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На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
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Здоровье

Невролог предостерегла от приема при коронавирусе анальгина и аспирина

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Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице

Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
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Политика

Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
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Политика

В НАТО назвали условие для возвращения США к выполнению ДОН

В НАТО озвучили условие, по которому США вернутся к выполнению Договора по открытому небу.
Газета.Ru 12:57
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом.
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Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered

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В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем.
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский лайнер

В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
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Власти Тульской области поддержали медсестру, работавшую в купальнике

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«Северный поток» освобожден от газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии BNA освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии.
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В Петербурге разрешили проводить церемонии похорон. Но с ограничениями

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Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года.
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В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах

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В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
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