46-летний нападающий ФК "Урал", бывший игрок сборной России по футболу Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает сайт клуба, это было выявлено в результате общекомандного тестирования. Заболевание у игрока протекает в легкой форме.

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