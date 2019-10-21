Футбол
RT на русскомФутболист «Рубина» Фомин переведён из реанимации
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщила о состоянии здоровья защитника молодёжной команды Вячеслава Фомина, попавшего в реанимацию после матча 13-го тура молодёжного первенства России с московским «Спартаком».
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Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
Единоборства
Конор Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор посетит Москву и даст пресс-конференцию.
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома
Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что при необходимости президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Игры
Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Наука
Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид
Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид.
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории
В постпредстве России при НАТО посоветовали Североатлантическому альянсу приобрести книги об истории Второй мировой войны вместо военной формы, предназначенной для проведения операций при температуре 40 градусов ниже ноля.
Политика
Екатерина Шульман исключена из Совета по правам человека
Из Совета исключены, помимо Екатерины Шульман, Евгений Бобров (правозащитная организация «Восход»), профессор Михаил Федотов (бывший председатель Совета), Павел Чиков (глава правозащитной организации «Агора») и профессор Илья Шаблинский.
Происшествия
Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Политика
Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Политика
Раскрыты детали учений по обеспечению надежности Рунета
Правительство России утвердило положение об учениях по надежному Рунету.
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
Политика
Трамп пригрозил ударом по Ирану
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом, если Тегеран «сто-то сделает».
Политика
Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
Экономика
Нулевой налог на электрокары предлагают ввести в Иркутской области
Владельцев электромобилей в Иркутской области могут освободить от уплаты транспортного налога.
Экономика
В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год
Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
Шоу-бизнес
Голая дочь Синди Кроуфорд смутила пользователей Сети
Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками. В кадре девушка позирует напротив зеркала.
Музыка
На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура
Авто
Новая Hyundai Creta получила цифровую приборку и вариатор
Компания Hyundai объявила о старте приема заказов в Китае на кроссовер ix25 второго поколения, который в России продается под названием Creta.
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой Архип расстался с возлюбленной из-за измен
По данным издательства «СтапрХит», 17-летний сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко разорвал отношения со своей возлюбленной, 24-летней экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной, которые продлились полгода.
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Наука
Новый метод редактирования генома оказался точнее классического CRISPR/Cas9
Чтобы расширить возможности борьбы с мутациями, группа ученых из Гарвардского университета под руководством Дэвида Лиу (David Liu) разработала новую стратегию — праймированное редактирование генов.
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.