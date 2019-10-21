Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист «Рубина» Фомин переведён из реанимации

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщила о состоянии здоровья защитника молодёжной команды Вячеслава Фомина, попавшего в реанимацию после матча 13-го тура молодёжного первенства России с московским «Спартаком».
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«Сожалеем о случившемся, желаем Фомину скорейшего выздоровления». Видеообращение молодежки «Спартака»

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Врач назвал сроки реабилитации игрока «Рубина», попавшего в реанимацию

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Потерявший два литра крови российский футболист пошел на поправку

Lenta.ru09:09
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После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
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Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки

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Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид.
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Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи

Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
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Правительство России утвердило положение об учениях по надежному Рунету.
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Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
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Трамп пригрозил ударом по Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом, если Тегеран «сто-то сделает».
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Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
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Нулевой налог на электрокары предлагают ввести в Иркутской области

Владельцев электромобилей в Иркутской области могут освободить от уплаты транспортного налога.
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Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
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На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура

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Сын Наташи Королевой Архип расстался с возлюбленной из-за измен

По данным издательства «СтапрХит», 17-летний сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко разорвал отношения со своей возлюбленной, 24-летней экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной, которые продлились полгода.
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Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
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Новый метод редактирования генома оказался точнее классического CRISPR/Cas9

Чтобы расширить возможности борьбы с мутациями, группа ученых из Гарвардского университета под руководством Дэвида Лиу (David Liu) разработала новую стратегию — праймированное редактирование генов.
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Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
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