Футбол

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruФутболист «Рубина» Фомин выписан из больницы

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Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье.
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