Происшествия
Вести.RuФутболист «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани
Нападающий футбольного клуба "Рубин" Иван Игнатьев по дороге на тренировку попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Казани.
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Здоровье
Минздрав выделит Петербургу 1,9 миллиарда рублей на выплаты медикам
Во вторник, 15 сентября, стало известно, что Петербург заключил соглашения с Министерством здравоохранения о транше 1,9 миллиарда рублей.
Форпост Северо-Запад 09:08
Общество
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
REGNUM вчера в 11:15
Политика
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомости 13:45
Кино
Волк из «Ну, погоди» заговорит голосом Гарика Харламова
ToDay News Ufa 13:24
Экономика
Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров.
Газета.Ru 13:07
Энергетика
Цены на нефть Brent упали до $39,72
Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,1% до $39,72. Цена торговалась в узком диапазоне $39,35 — $40,30.
REGNUM вчера в 01:19
Политика
Нидерланды высказались против экстерриториальных санкций США
Министр иностранных дел королевства Нидерланды Стеф Блок заявил, что страна не поддерживает санкции США, направленные против европейских партнеров.
РЕН ТВ 15:33
Финансы
Средняя ставка по вкладам обновила исторический минимум
Средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших российских банков снизилась с 4,425% до 4,406%, сообщил Центробанк.
Коммерсантъ 13:02
Общество
Союз страховщиков предупредил о новом виде мошенничества с ОСАГО
Всероссийский союз страховщиков предупредил о новом виде мошенничества с полисами ОСАГО, когда злоумышленники предлагают полисы по значительно заниженной цене.
RT на русском 11:39
Общество
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 13:02
Транспорт
Названы пять важнейших изменений в ПДД, которые коснутся каждого
Журнал "За рулем" назвал пять наиболее важных поправок в новом проекте ПДД, который разработал Минтранс России и ГИБДД.
РИА Новости 11:54
Общество
У Ефремова появился новый адвокат
У осуждённого за ДТП со смертельным исходом актёра Михаила Ефремова появился новый адвокат.
RT на русском 10:00
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Российский Су-27 поднимался во вторник в воздух из-за патрульного самолета ВВС США над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
РИА Новости 15:08
Происшествия
Открытое горение на центральном рынке в Шахтах ликвидировано
Открытое горение на центральном рынке в Шахтах ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
RT на русском 11:02
Общество
В Москве Росгвардия сорвала показ фильма в поддержку Юлии Цветковой
Около 20 бойцов Росгвардии сорвали показ фильма в поддержку Юлии Цветковой на дизайн-заводе «Флакон» в Москве.
Новая газета 13:21
Политика
Испытания российской вакцины от коронавируса стартовали в Белоруссии
В Белоруссии стартовали клинические испытания российской вакцины от нового типа коронавируса, сообщил во вторник исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.
Взгляд.ру 14:32
Политика
В бундестаге объяснили, чем грозит отказ от «Северного потока — 2»
Отказ от проекта «Северный поток — 2» может изменить качество отношений между Германией и РФ.
Вечерняя Москва 09:00
Происшествия
Крымский мост в Москве повредил подъемный кран баржи
В Москве Крымский мост был поврежден подъемным краном баржи.
Газета.Ru 15:13
Армия и оружие
Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России
Грузия заключила соглашение с израильской фирмой «Рафаэль» о модернизации своих систем противовоздушной обороны (ПВО) и переподготовке их расчетов.
Lenta.ru 01:15
Наука
Неизвестный ранее вид ящериц обнаружен на юге Мексики
Неизвестный ранее вид ящериц из рода аброний обнаружила научная экспедиция в лесах мексиканского штата Чьяпас, 9 сентября сообщает издание BioOneCOMPLETE.
ИА Красная Весна 08:55
Политика
Жители 13 развитых стран доверяют Путину больше, чем Трампу
Жители развитых стран доверяют Владимиру Путину больше, чем президенту США Дональду Трампу, свидетельствуют результаты исследования независимого центра из Вашингтона Pew Research Center.
РИА Новости 12:51
Происшествия
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Тела двух девочек с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов в городе Рыбинске Ярославской области.
ТАСС 12:36
Политика
Зеленский назвал инцидент с Навальным покушением
Президент Украины Владимир Зеленский назвал инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным покушением.
Mockva.ru 12:38
Политика
Алексей Навальный после лечения собирается вернуться в Россию
Известный блогер собирается вернуться в Россию как только позволит состояние здоровья.
ToDay News Ufa 13:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Анастасии Волочковой женится на телеведущей
Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу бывшего гражданского мужа с ведущей Еленой Николаевой.
iReactor 13:43
Политика
Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»
Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК 08:24