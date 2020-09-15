Нападающий футбольного клуба "Рубин" Иван Игнатьев по дороге на тренировку попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Казани.

Футболист «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

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