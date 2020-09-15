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Российская газета
Российская газета

Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани

Нападающий ФК "Рубин" Иван Игнатьев попал в аварию в центре Казани по пути на тренировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба. Футболист ехал на своем автомобиле по левой полосе улицы Профсоюзной.В источнике
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Матч ТВ

Игнатьев стал участником ДТП в центре Казани

Матч ТВ05:33
РИА Новости

В ДТП с Игнатьевым в Казани виновата девушка, въехавшая в его машину

РИА Новости08:46
Sport24.ru

Нападающий «Рубина» Игнатьев попал в аварию. Девушка из другого автомобиля госпитализирована

Sport24.ru10:37
Kazanfirst.ru

Стали известны подробности ДТП с форвардом «Рубина» на Профсоюзной

Kazanfirst.ru08:36
БИЗНЕС Online

МВД назвало предполагаемого виновника ДТП с футболистом «Рубина» в центре Казани

БИЗНЕС Online08:25
Inkazan

Попавший в ДТП игрок «Рубина» насобирал 174 штрафа за год

Inkazan09:54
Татар-информ

Нападающий «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

Татар-информ05:15

Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию
Московский Комсомолец04:07
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Объявлена дата боя-реванша между Поветкиным и Уайтом

Матч-реванш с участием россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта состоится 21 ноября, отмечается на официальном сайте промоутерской организации «Мир бокса», с которой у Поветкина подписан контракт.
РБК спорт10:14

Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Самая большая доля расходов зафиксирована в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6) и в Магаданской области (12,9). Всего же более 10 процентов своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 47 регионов.
Парламентская газетавчера в 04:35
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ФНЛ отменила встречу «Енисея» с московским «Торпедо» в Красноярске

Функционеры Футбольной национальной лиги не стали ждать среды и уже во вторник, 15 сентября, приняли решение об отмене матча десятого тура первенства России среди команд ФНЛ между "Енисеем" и московским "Торпедо", который должен был состоятся 19 сентября в Красноярске.
Байкал2411:00

Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24
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ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

Европейский союз (ЕС) не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы», заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ведомости07:36
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