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Российская газета
Российская газета

Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани

Нападающий ФК "Рубин" Иван Игнатьев попал в аварию в центре Казани по пути на тренировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба. Футболист ехал на своем автомобиле по левой полосе улицы Профсоюзной.В источнике
Подробнее о событии
Inkazan

Попавшая в ДТП с игроком «Рубина» автоледи повредила позвоночник и голову

Inkazan09:20
РИА Новости

В ДТП с Игнатьевым в Казани виновата девушка, въехавшая в его машину

РИА Новости08:46
Матч ТВ

Игнатьев стал участником ДТП в центре Казани

Матч ТВ05:33
Sport24.ru

Гендиректор «Рубина»: «Игнатьев не пострадал в ДТП. Он едет на игру с „Черноморцем“ в Кубке России»

Sport24.ru08:35
БИЗНЕС Online

МВД назвало предполагаемого виновника ДТП с футболистом «Рубина» в центре Казани

БИЗНЕС Online08:25
Kazanfirst.ru

Стали известны подробности ДТП с форвардом «Рубина» на Профсоюзной

Kazanfirst.ru08:36
Татар-информ

Нападающий «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

Татар-информ05:15

В Алма-Ате разбираются с бойцом ММА, призвавшим избивать дезинфекторов

Казахстанский боец смешанных единоборств (МАА) Куат Хамитов (Найман) доставлен в полицию Алма-Аты за призывы к массовым беспорядкам, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.
РИА Новости02:59
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Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
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Рогозин заявил о намерении отправить российскую миссию на Венеру

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о планах отправки российской миссии на Венеру на фоне заявлений американских и британских ученых об обнаружении в атмосфере планеты биомаркеров, которые могут свидетельствовать о возможном наличии жизни.
РИА Новости09:06
1,4K

В Госдуму внесли законопроект о минимальной почасовой оплате труда

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении минимального почасового уровня оплаты труда в 150 рублей при заключении срочных трудовых договоров на условиях неполного рабочего времени.
ТАСС07:49
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ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

Европейский союз (ЕС) не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы», заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ведомости07:36
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Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Народные новостивчера в 13:07
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Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16