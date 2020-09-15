Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани
Смотрите также
После разгерметизации газопровода под Киевом возбудили уголовное дело
Белорусская оппозиция хочет получить с Европы 4 миллиарда долларов
Названы самые угоняемые автомобили в России
Назван новый адвокат Михаила Ефремова
Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»
В Подмосковье задержан мужчина, который обстрелял самолет
Завершено следствие по делу совладельца сгоревшей «Зимней вишни»
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией
Рогозин заявил о намерении отправить российскую миссию на Венеру
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Путин откроет новые медцентры Минобороны в Псковской области
Опубликованы фото Макгрегора перед задержанием на Корсике
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
ВКС России перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем
ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии
Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд
Зеленский заявил о возможном начале беспорядков в Донбассе
Решетова отрицает свою причастность к расставанию Тимати и Шишковой
США приостановили испытания вакцины от AstraZeneca до середины недели
В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Белорусская оппозиция хочет получить с Европы 4 миллиарда долларов
Назван новый адвокат Михаила Ефремова
Рогозин заявил о намерении отправить российскую миссию на Венеру
Завершено следствие по делу совладельца сгоревшей «Зимней вишни»
ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
ВКС России перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Нападающий ФК "Рубин" Иван Игнатьев попал в аварию в центре Казани по пути на тренировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба. Футболист ехал на своем автомобиле по левой полосе улицы Профсоюзной.В источнике
Подробнее о событии