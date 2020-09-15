Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани
Смотрите также
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
Опубликованы фото Макгрегора перед задержанием на Корсике
ЕС отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
В Подмосковье задержан мужчина, который обстрелял самолет
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2
Зеленский заявил о возможном начале беспорядков в Донбассе
Песков: российский кредит Белоруссии имеет только коммерческие условия
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
ВКС России перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем
Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»
Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые вместе вышли в свет
Украина официально не признала победу Лукашенко на выборах
Решетова отрицает свою причастность к расставанию Тимати и Шишковой
В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
США приостановили испытания вакцины от AstraZeneca до середины недели
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
В Кремле прокомментировали планы Навального вернуться в Россию
Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
ЕС отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
В России предложили ввести почасовой МРОТ
Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2
Минюст потребовал наказать адвокатов по делу Ефремова
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Нападающий ФК "Рубин" Иван Игнатьев попал в аварию в центре Казани по пути на тренировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба. Футболист ехал на своем автомобиле по левой полосе улицы Профсоюзной.В источнике
Подробнее о событии