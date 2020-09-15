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Российская газета
Российская газета

Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани

Нападающий ФК "Рубин" Иван Игнатьев попал в аварию в центре Казани по пути на тренировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба. Футболист ехал на своем автомобиле по левой полосе улицы Профсоюзной.В источнике
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Вечерняя Казань

Нападающий «Рубина» попал в ДТП в центре Казани

Вечерняя Казань06:34
РИА Новости

Форвард «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

РИА Новости05:19
БИЗНЕС Online

«Ехал на тренировку, девушка задела автомобиль»: самый дорогой игрок «Рубина» угодил в ДТП

БИЗНЕС Online06:37
Матч ТВ

Игнатьев стал участником ДТП в центре Казани

Матч ТВ05:33
Kazanfirst.ru

Форвард «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

Kazanfirst.ru05:51
Татар-информ

Нападающий «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

Татар-информ05:15
Inkazan

Футболист «Рубина» попал в ДТП в центре Казани

Inkazan05:10

NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.comвчера в 08:24
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Зеленский надеется на встречу советников лидеров «нормандской четверки» в течение 10 дней

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что очередная встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) состоится в течение десяти дней.
ТАСС07:25

Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM07:34
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Песков: российский кредит Белоруссии имеет только коммерческие условия

Кредит, выданный Белоруссии, имеет только лишь коммерческие условия, как и любой другой кредит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая 15 сентября перед журналистами.
ИА Красная Весна06:28
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В Госдуму внесли законопроект о минимальной почасовой оплате труда

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении минимального почасового уровня оплаты труда в 150 рублей при заключении срочных трудовых договоров на условиях неполного рабочего времени.
ТАСС07:49

В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва-Баку.ruвчера в 07:29