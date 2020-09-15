Нападающий ФК "Рубин" Иван Игнатьев попал в аварию в центре Казани по пути на тренировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба. Футболист ехал на своем автомобиле по левой полосе улицы Профсоюзной.