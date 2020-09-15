Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Российская газета
Российская газета

Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани

Нападающий ФК "Рубин" Иван Игнатьев попал в аварию в центре Казани по пути на тренировку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба. Футболист ехал на своем автомобиле по левой полосе улицы Профсоюзной.В источнике
Подробнее о событии
Inkazan

Попавший в ДТП игрок «Рубина» насобирал 174 штрафа за год

Inkazan09:54
РИА Новости

В ДТП с Игнатьевым в Казани виновата девушка, въехавшая в его машину

РИА Новости08:46
Татар-информ

Нападающий «Рубина» Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

Татар-информ05:15
Kazanfirst.ru

Стали известны подробности ДТП с форвардом «Рубина» на Профсоюзной

Kazanfirst.ru08:36
БИЗНЕС Online

МВД назвало предполагаемого виновника ДТП с футболистом «Рубина» в центре Казани

БИЗНЕС Online08:25
Матч ТВ

Игнатьев стал участником ДТП в центре Казани

Матч ТВ05:33
Sport24.ru

Новое звездное ДТП: футболист Игнатьев очень спешил на тренировку. Другая участница аварии госпитализирована

Sport24.ru10:37

Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи

Белорусская оппозиция в случае смены власти в стране хотела бы получить финансовую помощь от Евросоюза в размере $3–4 млрд, следует из заявления члена президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павла Латушко.
Ведомости09:57
1,1K

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
366

ФНЛ отменила встречу «Енисея» с московским «Торпедо» в Красноярске

Функционеры Футбольной национальной лиги не стали ждать среды и уже во вторник, 15 сентября, приняли решение об отмене матча десятого тура первенства России среди команд ФНЛ между "Енисеем" и московским "Торпедо", который должен был состоятся 19 сентября в Красноярске.
Байкал2411:00

МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом

Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новости12:28
1