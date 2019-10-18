Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист «Рубина» Ташаев не сыграет со «Спартаком»

Спартак — Рубин
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что полузащитник казанского «Рубина» Александр Ташаев не сможет выйти на поле в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по условиям арендного соглашения.
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Ташаев не сыграет со «Спартаком» по условиям арендного соглашения

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