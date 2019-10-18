Футбол
RT на русскомФутболист «Рубина» Ташаев не сыграет со «Спартаком»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что полузащитник казанского «Рубина» Александр Ташаев не сможет выйти на поле в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по условиям арендного соглашения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели 10:25
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Наука
Иранцы испытали собственный учебный самолет
Пытаясь повысить боеспособность своей авиации Иран на протяжении последних нескольких лет ведет разработку собственной авиационной техники, причем зачастую иранские инженеры прибегают и к копированию.
N+1 05:37
Экономика
Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru вчера в 01:41
Игры
Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam
Полноценный релиз Chernobylite назначен на середину 2020 года. В данный момент ранняя версия игры в Steam доступна за 666 рублей.
Cyber.sports.ru 16 октября в 16:01
Шоу-бизнес
Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве
Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
Аргументы и Факты 12:53
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World вчера в 10:20
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Общество
«Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»
Новая подстанция предназначена прежде всего для электроснабжения компрессорной станции «Славянская» — отправной точки газопровода «Северный поток-2».
REGNUM 11:07
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Министерство обороны 18 октября опубликовало документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Известия вчера в 17:23
Политика
На Украине Рада поддержала законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, который вносит поправки, необходимые для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) за счет его выделения из «Нафтогаза Украины».
РБК 09:48
Кино
Новый фильм Тарантино запретили в Китае после жалобы дочери Брюса Ли
Российская газета 13:20
Гаджеты
Huawei представила смартфон Enjoy 10 с 48-Мп камерой за $170
MobiDevices 11:15
Армия и оружие
Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.
REGNUM 12:22
Энергетика
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru 12:28
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали
Детали, чьи патентные снимки опубликованы в базе ФИПС (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит новый внедорожник УАЗ – «Русский Прадо».
Автоновости дня 16 октября в 23:53
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за ситуации в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск с севера Сирии, а также военная операция Турции в САР вызывают сомнение в функционировании НАТО.
Московский Комсомолец 13:00
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru вчера в 17:54
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Шоу-бизнес
Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»
Елена Ксенофонтова, известная многим по телесериалу «Кухня», опубликовала видео, в котором возмутилась видом памятника, установленным на могиле её бывшего коллеги Дмитрия Марьянова.
Телепрограмма 16 октября в 15:49
Политика
Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
RT на русском 12:13
Футбол
«Зенит» разгромил «Ростов» в первенстве молодежных команд
Спорт-Экспресс 07:05
Технологии
«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения
В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28