Футбол
RT на русскомФутболист «Рубина» Ташаев не сыграет со «Спартаком»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что полузащитник казанского «Рубина» Александр Ташаев не сможет выйти на поле в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по условиям арендного соглашения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Происшествия
В Севастополе задержан директор департамента архитектуры
Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Общество
Фонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов
Минюст включил ФБК в реестр иностранных агентов 9 октября из-за поступлений на счет иностранного финансирования.
Общество
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Армия и оружие
Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
Происшествия
Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД «Дорогомилово»
Следствие просило суд избрать в отношении двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово Сергея Устинова и Дмитрия Смирнова меру пресечения в виде ареста, сообщает корреспондент РБК.
Происшествия
Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Футбол
Новый тренер «Спартака» отреагировал на обложку с Джокером
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско счел комплиментом обложку газеты с ним в образе героя фильма «Джокер».
Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Происшествия
Число жертв взрыва в мечети в Афганистане превысило 60 человек
Число жертв взрыва в мечети в Афганистане составило 62 человека, более 100 человек получили ранения, 18 октября передает агентство Reuters.
Авто
Раскрыта внешность кроссовера Aston Martin DBX
Мировая премьера кроссовера пройдёт в декабре.
Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
Авто
Toyota представит в Токио мини-электрокар BEV
Японская компания Toyota анонсировала миниатюрный электромобиль BEV, который представит на автосалоне в Токио.
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Происшествия
Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне.
Общество
Диетолог разрешила россиянам не ограничивать себя в яйцах
Отчет аналитиков Sberbank CIB показал, что россияне едят на 17% больше яиц, чем в США (240 штук) и на 33% больше, чем в Евросоюзе (210 штук).
Общество
Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Соцсеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, сообщается на сайте телеканала.
Наука
«Нет желания поймать за руку и наказать»: о фальсификации и отзыве научных статей
В октябре комиссия по противодействию фальсификации научных исследований РАН завершает проверку 2500 статей, которые предлагалось отозвать из российских журналов.
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей
Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Общество
В России могут запретить выбрасывать батарейки вместе с мусором
Согласно документу, использованные батарейки и аккумуляторы должны быть утилизированы специальными операторами — нельзя смешивать их с другим мусором.
Гаджеты