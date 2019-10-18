Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что полузащитник казанского «Рубина» Александр Ташаев не сможет выйти на поле в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по условиям арендного соглашения.

Футболист «Рубина» Ташаев не сыграет со «Спартаком»

Энергетика «Нафтогаз» подготовил новые иски к «Газпрому» на $11 млрд «Нафтогаз» направит 1 ноября иски «Газпрому» на 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Политика Глава СПЧ на вопрос о своей отставке ответил вопросом Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уклонился от ответа на вопрос о своей возможной отставке.

Происшествия На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.

Общество Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.

Шоу-бизнес В Сети появились первые фото Решетовой из роддома Мать рэпера Тимати Симона опубликовала в Instagram первые фото избранницы сына, Анастасии Решетовой, сделанные в роддоме.

Политика Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании.

Общество Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы С 2020 года Финляндия начнет выдавать гражданам России шенгенские визы на пять лет.

Шоу-бизнес Пугачева продолжает приезжать к вагону поезда на машине Алла Пугачева не оставила практику подъезжать к вагону поезда на машине после скандала с выездом ее авто на перрон Рижского вокзала.

Футбол Тедеско: футболисты «Спартака» открыты к общению со мной Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско заявил, что у него было немного времени для знакомства с командой, но игроки открыты к общению с ним и к нововведениям в игре.

Футбол Болельщики «Спартака» обратились к Федуну с открытым письмом Болельщики московского "Спартака", входящие в группу "Комитет-2023", написали открытое письмо в адрес владельца клуба Леонида Федуна.

Политика Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

Происшествия Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62 Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.

Технологии Ватикан выпустил «умные» четки для молитв Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.

Армия и оружие Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.

Происшествия Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований В Красноярске двое мужчин восемь часов насиловали девушку, «оказывающую интимные услуги», после чего она выпрыгнула из окна третьего этажа ради спасения.

Происшествия Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.

Политика Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Технологии «ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.

Гаджеты Apple выпустит в октябре беспроводные наушники AirPods Pro Американская компания Apple может выпустить новые беспроводные наушники AirPods Pro уже в октябре 2019 года.