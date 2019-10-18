Футбол
RT на русскомФутболист «Рубина» Ташаев не сыграет со «Спартаком»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что полузащитник казанского «Рубина» Александр Ташаев не сможет выйти на поле в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по условиям арендного соглашения.
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Культура
Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной
Газета.Ru 07:37
Энергетика
«Нафтогаз» подготовил новые иски к «Газпрому» на $11 млрд
«Нафтогаз» направит 1 ноября иски «Газпрому» на 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
BFM.ru 08:09
Политика
Глава СПЧ на вопрос о своей отставке ответил вопросом
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уклонился от ответа на вопрос о своей возможной отставке.
Росбалт вчера в 09:58
Происшествия
На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок
Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.
РБК 10:44
Общество
Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах
РИА Новости вчера в 11:24
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости 06:25
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото Решетовой из роддома
Мать рэпера Тимати Симона опубликовала в Instagram первые фото избранницы сына, Анастасии Решетовой, сделанные в роддоме.
Газета.Ru 09:44
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании.
Коммерсантъ 09:18
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы
С 2020 года Финляндия начнет выдавать гражданам России шенгенские визы на пять лет.
Вечерняя Москва вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Пугачева продолжает приезжать к вагону поезда на машине
Алла Пугачева не оставила практику подъезжать к вагону поезда на машине после скандала с выездом ее авто на перрон Рижского вокзала.
Культуромания 04:17
Футбол
Тедеско: футболисты «Спартака» открыты к общению со мной
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско заявил, что у него было немного времени для знакомства с командой, но игроки открыты к общению с ним и к нововведениям в игре.
РИА Новости 07:42
Экономика
Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ
В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового "налога Чубайса".
Газета.Ru вчера в 04:28
Футбол
Болельщики «Спартака» обратились к Федуну с открытым письмом
Болельщики московского "Спартака", входящие в группу "Комитет-2023", написали открытое письмо в адрес владельца клуба Леонида Федуна.
ProstoProSport 04:19
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.
Кубанские новости 08:33
Армия и оружие
Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии
Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.
РБК 10:38
Происшествия
Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований
В Красноярске двое мужчин восемь часов насиловали девушку, «оказывающую интимные услуги», после чего она выпрыгнула из окна третьего этажа ради спасения.
Lenta.ru 09:30
Происшествия
Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП
Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Известия 07:49
Политика
Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera вчера в 13:32
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 16 октября в 12:35
Гаджеты
Apple выпустит в октябре беспроводные наушники AirPods Pro
Американская компания Apple может выпустить новые беспроводные наушники AirPods Pro уже в октябре 2019 года.
Экономика сегодня 09:40
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Общество
В Раду поступила инициатива создать на Украине «реестр секса»
В Раду поступила инициатива создать на Украине «реестр секса».
ФАН 08:49