Футбол
RT на русскомФутболист «Рубина» Ташаев не сыграет со «Спартаком»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что полузащитник казанского «Рубина» Александр Ташаев не сможет выйти на поле в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по условиям арендного соглашения.
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Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
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Житель казахстанского города Кызылорда бросился под автобус, чтобы спасти от верной гибели маленького сына.
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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
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Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной
Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
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Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
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Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
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Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
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Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
Экономика
Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).
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Алла Пугачева рассказала, на кого похож сын Ксении Собчак
Ксения Собчак несколько часов назад опубликовала в своем микроблоге фотографию подросшего сына Платона, рождённого в её браке с Максимом Виторганом.
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Пятеро детей погибли при пожаре под Ярославлем
Семь человек, включая пятерых несовершеннолетних, погибли при пожаре в Ростове Великом Ярославской области.
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой
39-летняя журналистка, главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой.
Политика
В здании Верховной рады обнаружили куницу
Происшествия
В Нальчике студенты института МВД устроили драку: один погиб
В Нальчике два студента Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России устроили драку, в результате которой один из них погиб.
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Музыка
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Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
Гаджеты
Озвучена дата премьеры смартфона Vivo iQOO Neo
В ближайшее время состоится официальная презентация смартфона Vivo iQOO Neo, который может похвастаться продвинутыми параметрами.
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Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
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