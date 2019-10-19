Защитник Вячеслав Фомин, выступающий за молодежную команду казанского «Рубина», получил тяжелую травму в игре со «Спартаком» и сейчас находится в реанимации. Столичные медики прооперировали футболиста «Рубина» и молодежной сборной России Вячеслава Фомина.

Футболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком»

Политика Суд арестовал Гладковского с правом внесения залога После длительного совещания судей, было принято решение – арестовать Гладковского на два месяца с правом внесения залога 10 623 130 гривен.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.

Политика Медведев рассказал о последствиях насаждения демократии извне Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что навязывание моделей «правильной» демократии извне уничтожает государства и приводит к распространению терроризма.

Происшествия Пожар вспыхнул в крупном торговом центре «Бира Сити» в Биробиджане Оперативные действия пожарных спасли от многомиллионного ущерба крупный торговый центр в Биробиджане, сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Наука Раскрыто влияние перца чили на развитие рака Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Единоборства Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.

Шоу-бизнес Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».

Шоу-бизнес Алла Пугачева анонсировала посвященный ее юбилейному концерту фильм Алла Пугачева поделилась с поклонниками в Instagram новым снимком, посредством которого анонсировала показ в кинотеатрах России уникального фильма.

Кино Звезда «Игры престолов» сыграет ключевую роль в «Матрице 4» Актриса, исполнившая роль Коллин Винг в «Железном кулаке» и Нимерии Сэнд в «Игре престолов», впечатлила режиссёра Лану Вачовски и успешно прошла пробы.

Авто Легендарный Mitsubishi Pajero покинет Россию Полноразмерный внедорожник Mitsubishi Pajero, флагман модельного ряда японской компании уйдет с российского рынка, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу марки.

Политика Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.

Общество Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей Лучшей из российских компаний стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Кино В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» 17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.

Армия и оружие Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи.

Религия Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.

Происшествия МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.