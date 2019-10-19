Футбол
iReactorФутболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком»
Защитник Вячеслав Фомин, выступающий за молодежную команду казанского «Рубина», получил тяжелую травму в игре со «Спартаком» и сейчас находится в реанимации. Столичные медики прооперировали футболиста «Рубина» и молодежной сборной России Вячеслава Фомина.
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Дублёр «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое
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Американский предприниматель Илон Маск выступил на Краснодарском форуме по видеосвязи.
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Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 17 октября в 11:08
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
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Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
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Газета.Ru вчера в 02:04
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Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
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Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
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