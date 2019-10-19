Футбол
iReactorФутболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком»
Защитник Вячеслав Фомин, выступающий за молодежную команду казанского «Рубина», получил тяжелую травму в игре со «Спартаком» и сейчас находится в реанимации. Столичные медики прооперировали футболиста «Рубина» и молодежной сборной России Вячеслава Фомина.
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Дублёр «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое
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