Футбол

iReactoriReactorФутболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком»

Защитник Вячеслав Фомин, выступающий за молодежную команду казанского «Рубина», получил тяжелую травму в игре со «Спартаком» и сейчас находится в реанимации. Столичные медики прооперировали футболиста «Рубина» и молодежной сборной России Вячеслава Фомина.
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