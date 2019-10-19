Футбол
iReactorФутболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком»
Защитник Вячеслав Фомин, выступающий за молодежную команду казанского «Рубина», получил тяжелую травму в игре со «Спартаком» и сейчас находится в реанимации. Столичные медики прооперировали футболиста «Рубина» и молодежной сборной России Вячеслава Фомина.
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Потерявшего два литра крови игрока «Рубина» сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких
Спорт БИЗНЕС Online03:53
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
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Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
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Матвеев: «Трудная боевая ничья, „Динамо“ не уступало»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча с «Динамо» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».
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Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 18 октября в 14:52
Армия и оружие
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
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В Турции погибла пятилетняя девочка из России
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РБК вчера в 05:45
Технологии
В Huawei признали трудности, возникшие из-за американских санкций
Компания Huawei признала, что испытывает негативное влияние от американских санкций.
АБН 13:46
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ
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Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera вчера в 10:53
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Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
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Политика
В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
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Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
RuNews24.ru 03:57
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Коломойский заявил о влиянии на партию Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что оказывает влияние на лидера фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамию.
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Источник утверждает, что все три модели получат поддержку 5G, тогда как сейчас таким могут похвастаться лишь специальные версии, продающиеся далеко не везде.
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В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
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Реальная угроза: в словах Патриарха прозвучал набат
Сплотиться вокруг традиционных христианских ценностей призывает Патриарх Московский и всея Руси, но в его словах звучит набат: появилась реальная угроза единству православия.
Вести.Ru 14:21
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Неизданная песня Джона Леннона вышла в новом альбоме Ринго Старра
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Три вредные привычки автолюбителей назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
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Составлен список чиновников ельцинской эпохи, покинувших Россию
Журналисты составили список бывших российских чиновников, занимавших в 1990-х годах государственные должности, которые ныне покинули пределы Российской Федерации.
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Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
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