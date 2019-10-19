Футбол

iReactoriReactorФутболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком»

Защитник Вячеслав Фомин, выступающий за молодежную команду казанского «Рубина», получил тяжелую травму в игре со «Спартаком» и сейчас находится в реанимации. Столичные медики прооперировали футболиста «Рубина» и молодежной сборной России Вячеслава Фомина.
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Дублёр «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое

Спорт БИЗНЕС Online09:43

Фомин подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

Спорт-Экспресс14:03

«Рубин» рассказал о состоянии игрока молодёжки, который попал в реанимацию

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Защитник «Рубина» Фомин получил сильный ушиб с внутренним кровотечением и был прооперирован

Sport24.ru08:29

Футболист дубля «Рубина» попал в реанимацию после игры против «Спартака»

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Дублер «Рубина» в реанимации после удара коленом в живот. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

Sports.ru10:53

Российский футболист потерял два литра крови после столкновения с соперником

Lenta.ru11:01
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
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Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
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Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 17 октября в 13:36
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В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования. Пострадали по меньшей мере три человека.
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Напомним, что в апреле 2019 года на специальной пресс-конференции была представлена первая фотография чёрной дыры.
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Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
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Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

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«Челси» интересуется полузащитником сборной Украины Малиновским

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов лондонского «Челси», сообщает Sport Arena.
Sport24.ru вчера в 10:52
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В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов

Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
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Полу Дано предложили роль злодея в новом «Бэтмене»

Студия Warner Bros. предложила Полу Дано роль Загадочника в новом «Бэтмене». Об этом со ссылкой на источники пишет Variety.
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Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»

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Ученые создали управляемый силой мысли протез рук

Притом с помощью нейроимплантов протезы передают тактильную информацию посредством стимуляции соматосенсорной коры в обоих полушариях головного мозга.
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«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд

После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
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Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
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Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Происшествия

В Подмосковье избили журналистов «Новой газеты» и зоозащитников

Отмечается, что они прибыли на станцию «Круглое озеро», так как там по информации зоозащитников, регулярно проводится незаконная притравка на лис.
Говорит Москва 16:08
Футбол

Ибрагимович не исключил возвращения в серию А зимой

Матч ТВ 08:42
Происшествия

МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало кадры, на которых показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.
РИА Новости 17:45
Армия и оружие

Советник Эрдогана сообщил о договоренности о зоне безопасности в Сирии

Как сообщил Актай, в зону безопасности войдет восток Евфрата, включая провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор, ее глубина составит 32 км. Советник Эрдогана уточнил, что сотрудничество между Вашингтоном и Анкарой в зоне безопасности будет осуществляться в рамках отношений между двумя государствами как членами НАТО.
РБК 18:49
Армия и оружие

Пентагон подтвердил работу над «метаматериалами НЛО» из Розуэлла

Американское издание, получившее копию соглашения, отмечает, что таким образом Пентагон планирует проверить заявления TTSA, которая якобы приобрела метаматериалы инопланетного происхождения, связанные с Розуэллом (Нью-Мексико).
Lenta.ru 17:09
Космос

Женщины впервые совершили парный выход в открытый космос

Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир в пятницу совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Взгляд.ру вчера в 08:20
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Kraftway планирует выпуск накопителя SSD с чипами памяти GS Nanotech

Kraftway о создании микросхемы первого отечественного дискового контроллера и представил прототип твердотельного накопителя информации.
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Шоу-бизнес

Волочкова показала неудачное декольте до пояса

Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Футбол

Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате

Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
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Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
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В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Стратегия Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ EGS и Xbox One

Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ. Игра уже доступна в раннем доступе Epic Games Store и Xbox One.
Cyber.sports.ru 06:37
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Первый номер драфта Хьюз принес «Нью-Джерси» победу над «Ванкувером»

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