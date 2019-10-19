Футбол
iReactorФутболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком»
Защитник Вячеслав Фомин, выступающий за молодежную команду казанского «Рубина», получил тяжелую травму в игре со «Спартаком» и сейчас находится в реанимации. Столичные медики прооперировали футболиста «Рубина» и молодежной сборной России Вячеслава Фомина.
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Дублёр «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое
Спорт БИЗНЕС Online09:43
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
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