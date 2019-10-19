Футбол

iReactoriReactorФутболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком»

Защитник Вячеслав Фомин, выступающий за молодежную команду казанского «Рубина», получил тяжелую травму в игре со «Спартаком» и сейчас находится в реанимации. Столичные медики прооперировали футболиста «Рубина» и молодежной сборной России Вячеслава Фомина.
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Дублёр «Рубина» попал в реанимацию. Он потерял два литра крови, состояние тяжелое

Спорт БИЗНЕС Online09:43

Фомин подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

Спорт-Экспресс14:03

«Рубин» рассказал о состоянии игрока молодёжки, который попал в реанимацию

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Защитник «Рубина» Фомин получил сильный ушиб с внутренним кровотечением и был прооперирован

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Футболист дубля «Рубина» попал в реанимацию после игры против «Спартака»

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Sports.ru10:53

Российский футболист потерял два литра крови после столкновения с соперником

Lenta.ru11:01
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Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»

Известия 14:32
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Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем

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Футбол

Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»

Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
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Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
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Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

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«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Происшествия

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Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Происшествия

В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
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Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов

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Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Армия и оружие

Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии

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Двойника Зеленского нашли в Москве

В Москве нашли мужчину, который имеет внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Туск получил от Джонсона письмо об отсрочке брексита

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что получил от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона письмо с просьбой об отсрочке брексита.
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Политика

Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в перевооружении

Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил поддержку России в перевооружении страны, об этом 19 октября он заявил на совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Paradox анонсировала Crusader Kings 3

Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
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Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
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Скоро стартуют съёмки нового сезона шоу «Холостяк», главным героем которого на этот раз станет немедийный персонаж — врач-стоматолог Антон Криворотов.
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Пол Дано сыграет злодея в новом фильме про «Бэтмена»

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По словам заведующей лабораторией фармисследований НИОХ Татьяны Толстиковой, препарат «Диол» отправят на клинические испытания.
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Telegram предупредила инвесторов, участвовавших в ее ICO, что они смогут вернуть лишь 77% вложенных средств, если не согласятся отложить запуск токенов на шесть месяцев.
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В Баку восстановили работу станций метро, закрытых из-за митинга

Восстановлена работа трех станций метро, которые ранее в субботу были закрыты из-за несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку.
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Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
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Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
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Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

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Компания Apple планирует выпустить беспроводные наушники AirPods Pro в конце октября.
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Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

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