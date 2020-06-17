Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФутболист «Рубина» заразился коронавирусом

В «Рубине» тоже возникла неприятная ситуация. По данным Telegram-канала «Дай ударитЪ», футболист казанской команды Александр Зуев сдал положительный тест на коронавирус. В четверг будет проведён повторный тест, который определит полную картину.
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