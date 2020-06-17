В «Рубине» тоже возникла неприятная ситуация. По данным Telegram-канала «Дай ударитЪ», футболист казанской команды Александр Зуев сдал положительный тест на коронавирус. В четверг будет проведён повторный тест, который определит полную картину.

Спорт день за днем

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 55

Общество В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.

Происшествия В Туле восемь человек пострадали в ДТП Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 5

Футбол УЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел заседание исполкома, на котором окончательно определился с форматом финальных стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также с перенесенным на год чемпионатом Европы - 2020.

Футбол «Ювентус» и «Наполи» назвали стартовые составы на финал Кубка Италии Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Маурицио Сарри назвал стартовый состав на финальный матч Кубка Италии против «Наполи».

Политика Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии. 2K

Спорт В Steam стартовал летний фестиваль игр На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.

Общество В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних праздничных выходных, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней из-за коронавируса. 902

Футбол «Химки» получили лицензию для участия в РПЛ «На сегодняшнем заседании комиссии Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС-1, которая дает право принять участие в РПЛ в спортивном сезоне-2020/21»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте «Химок».

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 8

Общество В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке» Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы. 1K