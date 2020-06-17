Коронавирус
Евро-футбол.руФутболист «Рубина» заразился коронавирусом
В «Рубине» тоже возникла неприятная ситуация. По данным Telegram-канала «Дай ударитЪ», футболист казанской команды Александр Зуев сдал положительный тест на коронавирус. В четверг будет проведён повторный тест, который определит полную картину.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Происшествия
В Туле восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
Футбол
УЕФА определился с форматом плей-офф Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел заседание исполкома, на котором окончательно определился с форматом финальных стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также с перенесенным на год чемпионатом Европы - 2020.
Газета.Ru 13:32
Футбол
«Ювентус» и «Наполи» назвали стартовые составы на финал Кубка Италии
Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Маурицио Сарри назвал стартовый состав на финальный матч Кубка Италии против «Наполи».
Матч ТВ 14:06
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних праздничных выходных, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней из-за коронавируса.
Известия 06:45
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Армия и оружие
Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном
Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.
Российская газета 14:17
Авто
Land Rover представит в России юбилейный Range Rover Fifty
Jaguar Land Rover осенью начнет продажи в России юбилейной спецверсии Range Rover Fifty, приуроченной к 50-летию с момента «рождения» модели.
Автоновости дня 07:02
Футбол
«Химки» получили лицензию для участия в РПЛ
«На сегодняшнем заседании комиссии Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС-1, которая дает право принять участие в РПЛ в спортивном сезоне-2020/21»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте «Химок».
Коммерсантъ 11:51
Авто
BMW назвала рублевые цены на новые BMW M5 и M5 Competition
Напомним, что сегодня баварский автопроизводитель представил обновлённые седаны BMW M5 и M5 Competition.
32CARS.ru 04:04
Происшествия
Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым
АБН 15 июня в 23:06
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
Экономика
В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
Армия и оружие
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
Вести.Ru 14:02
Энергетика
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
Коммерсантъ 15 июня в 15:19
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34