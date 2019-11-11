с чего всё началось

Инцидент произошел в Харькове, на игре украинского футбольного первенства между «Шахтером» и «Динамо» (Киев) 1:0. Болельщики на стадионе стали оскорблять полузащитника «Шахтера» Тайсона на расовой почве.

Политика Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими» Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России – заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Футбол FIFPro просит отменит красную карточку Тайсона, полученную за неприличный жест фанатам Организация просит отменить красную карточку, полученную футболистом "Шахтера" Тайсоном со вчерашней игре против киевского "Динамо".

Общество Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.

Политика В Стамбуле найден мёртвым основатель «Белых касок» Основатель организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье был обнаружен мёртвым в Стамбуле.

Авто Audi A6 и A7 получат новые моторы в России Мощность агрегатов составит 190 лошадиных сил. При этом, в продажу поступят как бензиновые, так и дизельные модификации.

Здоровье Врачи назвали самую проблемную группу крови Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу» Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.

Происшествия Матери с ВИЧ, кормившей ребенка грудью, оставили родительские права Московский районный суд Петербурга не стал лишать родительских прав женщину, кормившую грудью своей ребенка, будучи ВИЧ-инфицированной.

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Общество Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.

Политика Вопрос продажи земли снят с повестки дня Верховной Рады Народный депутат от порошенковской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил что на завтра, 12 ноября, с повестки дня Верховной Рады был снят вопрос о продаже земли.

Политика Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.

Экономика Курс Bitcoin опустился ниже отметки в $8800 Утром 11 ноября среднерыночный курс Bitcoin упал до $8800, полностью погасив вчерашний рост на 4%. Сейчас монета торгуется на отметке в $8780.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Происшествия Мирового судью застрелили в Коми Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка.

Общество Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети. Видеозапись была опубликована в аккаунте @Unexplained в Twitter.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.

Общество Создательница приюта в Томске стала хозяйкой «Конкорда» Пригожина РБК направил запрос в ВЭБ и в пресс-службу компании «Конкорд». Росликова подала документы о регистрации юрлица 23 ноября 2018 года.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.