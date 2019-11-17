Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемФутболист Сан-Марино забил первый гол сборной за 6 лет

Сан-Марино — Казахстан
1 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
6′
Бактиер Зайнутдинов
19′
Ян Вороговский
Дмитрий Мирошниченко
22′
Гафуржан Суюмбаев
26′
Алексей Щеткин
32′
Дмитрий Мирошниченко
45′
Асхат Тагыберген
Мирко Палацци
54′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
60′
Никола Нанни
Хосе Хирш
64′
65′
Асхат Тагыберген
Максим Федин
73′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Филиппо Берарди
77′
Андреа Грандони
Лука Чеккароли
80′
Давид Симончини
85′
Лука Чеккароли
90′
В матче 9-го тура, сборная Сан-Марино принимала команду Казахстана. Матч завершился победой казахов (1:3), но матч запомнился не этим. На 75-й минуте матча гол забил Бернарди,который стал первым домашним голом за 6 лет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Сан-Марино праздник: сборная забила первый домашний гол за шесть лет

Спорт-Экспресс17:30

Сборная Сан-Марино впервые забила в отборе — впереди матч с Россией

Чемпионат16:30

Сборная Сан-Марино теперь опасная: забили впервые за два года

Sports.ru18:01

Влашич выводит Хорватию на Евро. Самые главные события отбора

Sport24.ru17:06

«Оплодотвори мою жену». SMM-щик сборной Сан-Марино — автору 1-го гола команды в отборе Евро-2020

Матч ТВ14:53

«Оплодотвори мою жену». SMM-щик сборной Сан-Марино — автору 1-го гола команды в отборе Евро-2020

Sportbox.RU14:53

Cборная Казахстана обыграла команду Сан-Марино в матче отбора ЕВРО-2020

РИА Новости14:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru вчера в 07:05
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru вчера в 11:57
Автоспорт

Себастьян Феттель: Макс заслужил поул

Машина работала неплохо, по ходу квалификации её поведение улучшалось – это и было нашей целью.
F1news.ru 14:23
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко.
Профиль вчера в 15:02
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости 19:24
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета 04:29
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
Автоновости дня 13 ноября в 22:49
Происшествия

На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Московский Комсомолец 01:31
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за осадков и ветра

В Приморье на понедельник, 18 ноября, было объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильных дождя и снега.
News.ru 02:10
Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru 16:14
Шоу-бизнес

Водонаева дала слово, что пойдет к психологу

Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ вчера в 22:22
Политика

В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 06:04
Финансы

Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

Ранее заместитель министра финансов России Владмир Колычев заявил, что минфин при изменении валютной структуры Фонда национального благосостояния в 2020 году планирует понизить долю доллара.
РИА Новости 22:29
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM вчера в 13:21
Футбол

Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Спорт-Экспресс 10:32
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Lenta.ru 14:06
Футбол

ФК «Зенит» не заинтересован в приобретении братьев Миранчуков

ТАСС Спорт 13:59
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
RT на русском 16:39
Кино

Названы даты выпуска новых фильмов MCU

Disney объявила даты выпуска новых фильмов в рамках кинематографической вселенной Marvel.
Игромания.ру 14:18
Хоккей

Жесткий силовой прием в исполнении Александра Овечкина попал на видео

iReactor 01:47
Экономика

В России может появиться 50-рублевая монета

Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
REGNUM вчера в 04:05
Общество

В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин

В Иране продолжаются начавшиеся в ночь на субботу протесты, вызванные ростом цен на бензин, сообщает AP.
Московский Комсомолец 05:11
Общество

В России зафиксировано падение спроса на сигареты

Жители России стали меньше покупать сигареты. Об том свидетельствует информация платформ фискальных данных.
Мойка78 02:19
Здоровье

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Рак легких изначально не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, и бронхиальные карциномы обычно обнаруживаются случайно во время рутинных медосмотров.
MedikForum.ru вчера в 22:00
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ 14:31
Хоккей

Дубль Дадонова принес «Флориде» победу над «Рейнджерс»

В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
Газета.Ru 22:01
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru 22:19
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное