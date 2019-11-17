Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемФутболист Сан-Марино забил первый гол сборной за 6 лет

Сан-Марино — Казахстан
1 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
6′
Бактиер Зайнутдинов
19′
Ян Вороговский
Дмитрий Мирошниченко
22′
Гафуржан Суюмбаев
26′
Алексей Щеткин
32′
Дмитрий Мирошниченко
45′
Асхат Тагыберген
Мирко Палацци
54′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
60′
Никола Нанни
Хосе Хирш
64′
65′
Асхат Тагыберген
Максим Федин
73′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Филиппо Берарди
77′
Андреа Грандони
Лука Чеккароли
80′
Давид Симончини
85′
Лука Чеккароли
90′
В матче 9-го тура, сборная Сан-Марино принимала команду Казахстана. Матч завершился победой казахов (1:3), но матч запомнился не этим. На 75-й минуте матча гол забил Бернарди,который стал первым домашним голом за 6 лет.
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