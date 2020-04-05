Коронавирус
REGNUMФутболист Смолов покинул Испанию, нарушив карантин
Мадрид, 5 апреля 2020, 18:54 — REGNUM Российский футболист испанского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов вернулся в Российскую Федерацию, нарушив условия соблюдения карантина во время режима повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет испанская газета Marca.
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Общество
Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
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Политика
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Шоу-бизнес
Волочкова показала свадебное платье со смелым декольте
Танцовщица выбрала классическое белое платье, которое подчёркивает её стройную фигуру.
Гаджеты
В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах
Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Здоровье
На последней стадии коронавирус поражает все органы
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, распространяясь на поздней стадии заболевания.
Здоровье
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Общество
Роспотребнадзор объяснил, кому из россиян нужно носить маски
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Общество
В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту
В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Турецкие специалисты успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Общество
Губернатор Подмосковья рассказал, кто может работать в самоизоляции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подробно разъяснил, кто именно может работать в данный период усиленных мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
ПАО Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Россиянам разрешили посещать рынки и гипермаркеты
Минпромторг РФ подчеркнул, что в регионах люди должны понимать, что могут ходить за покупками не только в ближайший продуктовый, но и посещать крупные супермаркеты, гипермаркеты, расположенные далеко от дома, а также рынки и ярмарки.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Футбол
УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов до 3 августа
Ранее глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 должен завершиться не позднее 3 августа.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Общество
В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус
Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
Общество
Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Игры
Вышла игра Resident Evil 3 Remake
Здоровье
В Смоленской области выявили второй случай заболевания коронавирусом
Второй заболевший выявлен по контакту с прибывшим из неблагополучной по новой коронавирусной инфекции территории.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Наука
Ученые: хронический стресс меняет мозг человека
Всем известно, что стресс очень негативно влияет на здоровье человека, но теперь специалисты доказали, что это может привести к серьезным физическим и психологическим заболеваниям.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Здоровье
В Италии снизилось число больных коронавирусной инфекцией в реанимации
В последнее время врачи в Италии не успевали справляться с наплывом больных коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
ВСУ разместили зенитно-ракетные комплексы в Донбассе
Украинские вооруженные формирования разместили три зенитных ракетных комплекса «Бук» и «Стрела-10» на оккупированной территории Донбасса к западу от Донецка и под Волновахой.
Армия и оружие
В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.