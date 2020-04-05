Коронавирус

REGNUMREGNUMФутболист Смолов покинул Испанию, нарушив карантин

Мадрид, 5 апреля 2020, 18:54 — REGNUM Российский футболист испанского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов вернулся в Российскую Федерацию, нарушив условия соблюдения карантина во время режима повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет испанская газета Marca.
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 и Mundo Deportivo отметили: россиянин неоднократно запрашивал у «Сельты» разрешение вернуться на родину по личным делам, но каждый раз получал отказ.
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