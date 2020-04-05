с чего всё началось

Мадрид, 5 апреля 2020, 18:54 — REGNUM Российский футболист испанского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов вернулся в Российскую Федерацию, нарушив условия соблюдения карантина во время режима повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет испанская газета Marca.

Экономика Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Общество Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.

Религия У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус «По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Наука Микроорганизмы вымерли не через недостаток кислорода Геологи выяснили, что вымирание микроорганизмов по всей планете в прошлом случилось не по вине недостатка кислорода.

Политика NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.

Общество В Тульской области уточнили список работающих предприятий Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, уточняющий перечень предприятий, которые могут продолжить работать при режиме всеобщей самоизоляции в условиях распространения коронавируса.

Политика Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.

Общество 55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.

Общество Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.

Общество Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.