Коронавирус
REGNUMФутболист Смолов покинул Испанию, нарушив карантин
Мадрид, 5 апреля 2020, 18:54 — REGNUM Российский футболист испанского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов вернулся в Российскую Федерацию, нарушив условия соблюдения карантина во время режима повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет испанская газета Marca.
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с чего всё началось
Издания Marca и Mundo Deportivo отметили: россиянин неоднократно запрашивал у «Сельты» разрешение вернуться на родину по личным делам, но каждый раз получал отказ.Спорт-Экспресс15:55
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