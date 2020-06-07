Спорт день за днем

Политика Spiegel: Решение Трампа о выводе военных обескуражило Германию Немецкое издание Spiegel опубликовало материал о том, что власти ФРГ были удивлены и не готовы к тому, что американский лидер Дональд Трамп вывел почти треть дислоцированных в ФРГ американских военных, не уведомив об этом властей Германии. 105

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости». 41

Общество Россиян предупредили о вреде антисептиков Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков. 1

Энергетика Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 6 марта Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 01:58 мск. 2

Происшествия Полицейские обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов В Красноярске сотрудники полиции обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов — ВАЗ-2106 черного цвета с номерными знаками Вологодской области. 30

Происшествия Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета. 189

Политика Елену Шувалову исключили из КПРФ Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов. 1K

Культура Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве. 272

Спорт У легкоатлетки Семени и ее жены родился ребенок Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня намекнула на рождение ребенка.

Происшествия В Приморье мужчина загорал в чаше Вечного огня В городе Артем в Приморском крае мужчина загорал в чаше Вечного огня. Видео акта вандализма была опубликовано в соцсетях. 35

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля "Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.

Политика В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования. 74

Политика Ромни принял участие в протестных акциях в Вашингтоне Экс-кандидат в президенты США, сенатор Митт Ромни стал первым представителем Республиканской партии, принявшим участие в протестах в Вашингтоне из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.