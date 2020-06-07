Коронавирус
Газета.RuФутболист «Спартака» Бакаев излечился от коронавируса
Футболист московского "Спартака" Зелимхан Бакаев излечился от коронавируса, передает сайт красно-белых.
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Политика
Spiegel: Решение Трампа о выводе военных обескуражило Германию
Немецкое издание Spiegel опубликовало материал о том, что власти ФРГ были удивлены и не готовы к тому, что американский лидер Дональд Трамп вывел почти треть дислоцированных в ФРГ американских военных, не уведомив об этом властей Германии.
РЕН ТВ 07:49
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработели законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 21:41
Авто
В продажу поступил конкурент Toyota Hilux из Китая
Самый большой пикап в модельной линейке Great Wall позиционируется как прямой конкурент японского Toyota Hilux.
Новые автомобили вчера в 01:19
Общество
Россиян предупредили о вреде антисептиков
Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков.
Lenta.ru 22:07
Кино
Режиссер «Чернобыля» займется экранизацией The Last of Us для HBO
Йохан Ренк, снявший все серии "Чернобыля", примет участие в экранизации компьютерной игры The Last of Us для телеканала HBO.
Народные новости 16:01
Футбол
Вагнер Лав заключит с ЦСКА контракт на один год
Спорт день за днем 10:12
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $43 впервые с 6 марта
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 01:58 мск.
ТАСС 19:02
Экономика
Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru вчера в 17:00
Происшествия
Полицейские обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов
В Красноярске сотрудники полиции обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов — ВАЗ-2106 черного цвета с номерными знаками Вологодской области.
Вести.Ru 05 июня в 03:28
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости 10:44
Общество
Эксперт объяснила, кто должен погашать кредит после смерти заемщика
В случае смерти заемщика кредитные обязательства перед банком переходят к его наследникам.
ФедералПресс 22:10
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Авто
Вступят в силу летом. 3 нововведения, которые изменят жизнь водителей
Жизнь миллионов водителей изменится в ближайшее время.
Волжская новь вчера в 12:04
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Автоновости дня 04:07
Спорт
У легкоатлетки Семени и ее жены родился ребенок
Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня намекнула на рождение ребенка.
Газета.Ru 08:59
Происшествия
В Приморье мужчина загорал в чаше Вечного огня
В городе Артем в Приморском крае мужчина загорал в чаше Вечного огня. Видео акта вандализма была опубликовано в соцсетях.
РЕН ТВ 04:59
Политика
МИД РФ указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов
В российском МИД заявили, что массовые протесты в США ярко иллюстрируют двойные стандарты, продвигаемые американской администрацией.
Аргументы и Факты 15:03
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - рассказал источник агентства.
Российская газета 09:25
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 05 июня в 04:01
Политика
Ромни принял участие в протестных акциях в Вашингтоне
Экс-кандидат в президенты США, сенатор Митт Ромни стал первым представителем Республиканской партии, принявшим участие в протестах в Вашингтоне из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Профиль 22:33
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 18:31
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК 14:41
Политика
Пушков ответил на заявление Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением экс-дипломата США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
РЕН ТВ вчера в 15:26
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана.
Piter.tv 08:32
Авто
GM готовит электрический фургон
iXBT.com 16:53
Общество
Российский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США
Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США.
REGNUM 22:10
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
Люди верили, что береза принесет в дом благодать.
Молодой коммунар 15:40
Армия и оружие
Минобороны: в городах России проводится подготовка к параду Победы
Подготовка к параду Победы проводится в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений Вооружённых Сил, пишет Красная звезда.
Аргументы и Факты 21:34